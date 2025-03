Borussia Dortmund: Kommt jetzt der große Umbruch? Kehl redet Klartext

Diese Niederlage tat einfach nur weh: Am Samstag (8. März) unterlag Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg mit 0:1. Fehlende Leistung, blutleerer Auftritt – die Fans waren mehr als bedient. Fakt ist: Damit der BVB in der nächsten Saison etwas reißen kann, müssen dringend Veränderungen her!

Bei Borussia Dortmund rumort es in dieser Saison an allen Stellen. Nach dem Rauschmiss von Trainer Nuri Sahin holten die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl mit Niko Kovac einen neuen Mann an die Seitenlinie. Wirklich etwas gebracht, hat das nicht. Der BVB, er bleibt auch weiterhin gnadenlos hinter den Erwartungen zurück.

Borussia Dortmund am Tiefpunkt

Bezüglich eines möglichen Umbruchs hat Kehl in der Mixed Zone jetzt Klartext gesprochen, wie unter anderem „Ruhr24“ berichtet. Muss ein „harter Schritt“ her? „Auch die Gedanken müssen wir uns natürlich machen. Wir werden Erkenntnisse aus dieser Saison ziehen – wie jedes Jahr – dann wird man versuchen, Ableitungen zu treffen“, sagte Kehl.

+++Borussia Dortmund: BVB-Star vor Abgang – Top-Klub geht in die Offensive+++

Ein Kaderumbruch ist also nicht ausgeschlossen. „Aber jetzt erstmal sind wir im Hier und Jetzt und versuchen die aktuelle Situation zu verbessern“, betonte der BVB-Funktionär weiterhin.

+++Borussia Dortmund an Offensivspieler dran? Auch anderer Bundesligist soll Interesse haben+++

Borussia Dortmund: Wie sieht die Zukunft von Julian Brandt aus?

Droht also zahlreichen Spielern in Dortmund das Aus? Ein möglicher Sommer-Abgang könnte auch Julian Brandt sein. Kehl äußerte sich noch vor der Partie gegen den FC Augsburg (0:1) bei Sky ausweichend zur Zukunft des Offensivspielers. „Das kann man in der aktuellen Situation nicht richtig sagen. Wir haben natürlich einen Vertrag, aber wir haben eine schwierige Situation, in der wir uns befinden.“

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Borussia Dortmund steckt derzeit in einer schlimmen Krise. Man darf gespannt sein, welche Spieler auch in der nächsten Saison noch im schwarz-gelben Trikot auflaufen werden – und natürlich, welche Transfers getätigt werden.