Borussia Dortmund an Offensivspieler dran? Auch anderer Bundesligist soll Interesse haben

Borussia Dortmund muss sich für die nächste Saison dringend verstärken, um wieder oben angreifen zu können. Die BVB-Verantwortlichen suchen händeringend nach neuen Spielern – und sollen jetzt an einem Offensivspieler dran sein, an dem auch ein anderer Bundesligist dran sein soll.

Pavel Sulc beeindruckt mit starken Leistungen. In 40 Pflichtspielen erzielte er für seinen Klub Viktoria Pilsen zwölf Tore und bereitete elf weitere vor. Sowohl Borussia Dortmund als auch der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen sollen ein Auge auf den Shooting-Stars aus Tschechien geworfen haben, wie unter anderem das Portal „tuttomercatoweb.com“ und Transfer-Experte Ekrem Konur wissen wollen.

Borussia Dortmund muss weitere Konkurrenten ausstechen

Der 24-Jährige wird aber nicht nur vom BVB und Leverkusen heiß umworben. SSC Neapel, Aston Villa und Tottenham Hotspur sollen ebenfalls Interesse an Sulc haben. Und auch Manchester City soll angeblich seine Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

Der eine soll kommen und der andere soll gehen: Über einen Abgang von Karim Adeyemi wird weiterhin spekuliert. Eigentlich sollte der Stürmer in der vergangenen Winter-Transferperiode den Verein schon verlassen – doch daraus wurde nichts.

Dieser Spieler steht bei Borussia Dortmund vor dem Absprung

Nun könnte es im Sommer allerdings so weit sein. Für Borussia Dortmund würde eine Hammer-Ablöse rausspringen (wir berichteten). Davon könnte der Revierklub sich ordentlich verstärken – und hätte Geld für Pavel Sulc. In Dortmund hat Adeyemi einen Vertrag bis 2027.

Zuletzt wurden neben Adeyemi auch Gregor Kobel und Jamie Gittens mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Man darf gespannt sein, was sich in Dortmund in den nächsten Monaten tun wird.