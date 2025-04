Borussia Dortmund: Brisanter Sommer-Transfer? Ex-Schalke-Star im BVB-Visier

Trotz einer bislang noch ungeklärten sportlichen Zukunft für die kommende Saison dürften die Bosse von Borussia Dortmund den Transfermarkt derzeit intensiv sondieren. Während einige Altlasten den Klub verlassen könnten, ist auch auf der Neuzugangsseite Bewegung zu erwarten.

Nun sorgt ein Name für eine Menge Diskussionen rund um Borussia Dortmund. Ausgerechnet ein ehemaliger Schalke-Spieler gerät ins Visier der BVB-Verantwortlichen. Greift Schwarz-gelb bei ihm zu?

Borussia Dortmund: Itakura auf dem Sprung?

Ko Itakura war einer der großen Entdeckungen der Schalker Aufstiegssaison 2021/22. Der Japaner zeigte im königsblauen Dress starke Leistungen, weckte so das Interesse einiger Bundesligisten. Am Ende machte Borussia Mönchengladbach das Rennen um den Innenverteidiger. Nach drei Jahren könnte Itakura im Sommer jedoch weiterziehen.

Denn wie die „Bild“ berichtet, sollen die Verantwortlichen des BVB auf den Gladbacher aufmerksam geworden sein. Demnach sehen Lars Ricken und Co. Itakura als kurzfristigen Ersatz für Nico Schlotterbeck, der nach seiner schweren Verletzung auch Teile der kommenden Saison verpassen dürfte. Bei einer Rückkehr des deutschen Nationalspielers soll Itakura dann an die Seite des 25-Jährigen rücken – so zumindest die Vorstellung der BVB-Bosse.

Gladbach unter Zugzwang

Dazu kommt: Weil der Vertrag des japanischen Nationalspielers im Sommer 2026 ausläuft, stehen die Gladbacher Verantwortlichen im Sommer unter Zugzwang. Sollte Itakura kein Interesse an einer Vertragsverlängerung haben, bietet sich für die „Fohlen“ die wohl letzte Möglichkeit, den Rechtsfuß für viel Geld zu verkaufen.

In Dortmund dürfte der Gladbach-Profi indes voll ins System von Trainer Niko Kovac passen. Hinsichtlich der neu formierten Dreierkette ist die Personaldecke im defensiven Zentrum derzeit etwas dünn. Da könnte ein Itakura-Transfer gerade recht kommen.