Borussia Dortmund: Sahin verkündet es selbst! Bitterer Star-Ausfall beim BVB

Endlich ist die Länderspielpause vorbei, weiter geht es jetzt mit dem Vereinsfußball! Für Borussia Dortmund steht am Freitag (13. September, 20.30 Uhr) direkt das erste Spiel gegen den 1. FC Heidenheim an.

Viele Spieler von Borussia Dortmund waren auf Länderspielreise. Allerdings sind nicht alle fit zurückgekommen. Einer hat sich verletzt und fällt vorerst aus, wie Trainer Nuri Sahin selbst verkündete.

Borussia Dortmund: Sahin verkündet bittere Nachricht

Es hatte sich angedeutet, jetzt herrscht bittere Gewissheit. Wieder einmal hat es Pechvogel Giovanni Reyna erwischt. Noch bevor er mit dem US-Team das erste Spiel absolviert, reiste der BVB-Star verletzt ab und kehrte zu seinem Klub zurück.

Eine Zerrung auf der linken Leistenseite zwingt den Offensivspieler dazu, nun zu pausieren. Das verkündete auch BVB-Trainer Nuri Sahin. „Gio Reyna wird ausfallen“, sagte der Coach vor dem Heidenheim-Heimspiel am Freitag. Sahin erklärte, dass Reyna sehr traurig gewesen sei über die Verletzung. Es ist ein bitterer Rückschlag für Reyna, der in dieser Saison endlich den Durchbruch schaffen wollte.

Schon in der Vergangenheit hatte der 21-Jährige mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Immer wieder waren es teils schwere Verletzungen, die ihn monatelang außer Gefecht gesetzt hatten. Allein deswegen war Reyna in einem mentalen Tief. Jetzt folgt also der nächste Rückschlag. Sahin prophezeit eine wochenlange Pause.

Fast 70 Spiele verpasst

Aufgrund von Verletzungen, Rückschlägen oder sonstigen Problemen hat Reyna bei Borussia Dortmund schon 68 Pflichtspiele verpasst, seitdem er seit 2020 zum Profiteam gehört. Für einen 21-Jährigen sind das ganz schön viele Partien, die er dringend für die Entwicklung braucht.

Ohne diese zahlreichen Verletzungen, da sind sich viele Fans und auch die Verantwortlichen sicher, hätte der US-Amerikaner längst ein Niveau von ehemaligen BVB-Stars wie Jadon Sancho und Co. erreicht. Nun muss er sich wieder gedulden und hoffen, dass er schnell wieder auf dem Platz steht. Denn die Dortmunder haben noch sehr viele Partien vor sich.