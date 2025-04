Mats Hummels: Aus und vorbei! Ex-BVB-Star verkündet es offiziell

Viele werden es schon geahnt haben und dennoch kommt diese Meldung wie aus dem Nichts! Mats Hummels hat verkündet, dass er im Sommer seine aktive Fußballkarriere beenden wird.

Der ehemalige BVB-Star, der aktuell noch bei AS Rom unter Vertrag steht, wird nach der laufenden Saison aufhören. Das hat er in den sozialen Medien offiziell bestätigt.

Mats Hummels: Paukenschlag um Ex-BVB-Star!

„Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fußballer herumkommt“, beginnt Mats Hummels sein Statement in einem mehr als nur emotionalen Video. „Nach über 18 Jahren und so vielen Dingen, die mir der Fußball gegeben hat, beende ich in diesem Sommer meine Karriere.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Video werden die wichtigsten Szenen seiner Karriere bei allen Teams gezeigt. Seien es die ersten Einsätze, die ersten Tore oder ersten Titel: Die lange Reise mit den vielen Erfolgen wurde zusammengefasst. Hummels selbst schaut sich alles ebenfalls an, kämpft dabei immer wieder mit den Tränen.

Auch interessant: Borussia Dortmund ereilt die bittere Nachricht: Jetzt kommt es knüppeldick

„Wenn ich das alles sehe, weiß ich noch mehr, wie viel mir diese ganze Reise bedeutet hat und wie außergewöhnlich es war, das alles erfahren zu dürfen“, so der ehemalige Nationalspieler.

BVB mit Abschiedsworten

Seien es Momente beim BVB, beim FC Bayern München, beim AS Rom oder bei der deutschen Nationalmannschaft: Mats Hummels ist allen Mitspielern und Trainern dankbar. Auch die Fans dürfen nicht fehlen: „Es würde viel weniger Spaß machen, wenn es keine Fans im Stadion geben würde. Wenn das Stadion nach einem Tor bebt oder weil du angefeuert wirst, wenn du ein Tor brauchst. Das sind die schönsten Momente. Das ist wunderbar, vor solchen Kulissen spielen zu dürfen. Es wird mir fehlen. Es wird mir verflucht fehlen.“

Unter dem Video haben schon tausende Fans, ehemalige Mitspieler und auch Vereine sich von Hummels verabschiedet. Auch der BVB, bei dem der Weltmeister von 2014 seine Karriere begann, meldet sich emotional: „Einer der größten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!“

Mehr Nachrichten für dich:

Bis zum Saisonende dürfen die Fußballfans ihn noch in Rom für einige Spiele bestaunen. Ab dem Sommer ist dann endgültig Schluss für den 36-Jährigen.