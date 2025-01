Borussia Dortmund: Geheimtreffen mit Trainerkandidat – geht jetzt alles ganz schnell?

Wer folgt auf Nuri Sahin bei Borussia Dortmund? Die BVB-Bosse sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Coach. Jetzt soll es ein Geheimtreffen mit einem Trainerkandidaten gegeben haben.

Nach vier Pleiten in Serie im neuen Jahr zogen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Reißleine. Nuri Sahin verlor seinen Job. U19-Coach Mike Tullberg hat den Cheftrainer-Posten seitdem übernommen, ist aber offiziell nur eine Übergangslösung. Sebastian Kehl und Co. suchen fieberhaft nach einem neuen Mann an der Dortmunder Seitenlinie.

Borussia Dortmund: Jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Heißer Kandidat auf die Sahin-Nachfolge ist (weiterhin) Niko Kovac! Wie die „Ruhrnachrichten“ erfahren haben wollen, kam es jetzt zu einem Geheimtreffen in Salzburg. Anwesend: Kovac, Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl. Sie wollen den Ex-Bayern-Trainer nach Dortmund locken.

Der aktuell vereinslose Kovac lebt mit seiner Familie in Salzburg. Nach Informationen der „Ruhrnachrichten“ soll es bereits einige Tage zuvor zu einer Kontaktaufnahme gekommen sein. Das Angebot, zunächst als Übergangslösung bis zum Sommer zu fungieren, lehnte Kovac jedoch ab.

Borussia Dortmund: So äußerte sich Kovac vor einigen Tagen

Jetzt also das persönliche Treffen zwischen dem Kroaten und den BVB-Verantwortlichen. Nun soll Kovac mit einem Vertrag bis zum Saisonende, der sich im Erfolgsfall aber verlängern kann, von einem Engagement in Dortmund überzeugt werden.

Am 22. Januar, also kurz nach der Sahin-Entlassung, äußerte sich Kovac noch so zu einem möglichen Trainer-Job beim BVB: „Ich habe mit niemandem gesprochen, niemand hat mit mir gesprochen“ (wir berichteten). Doch mittlerweile sind einige Tage vergangenen. Auch BVB-Legende Kevin Großkreutz brachte den Namen Kovac ins Spiel (wir berichteten ebenfalls). Noch ist nichts entschieden – und solange müssen sich die Fans noch gedulden…