Borussia Dortmund: Neuer BVB-Coach? Jetzt spricht Niko Kovac

Bei Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Nachfolger von Nuri Sahin auf Hochtouren. Die BVB-Legende musste nach dem 1:2 beim FC Bologna seine Sachen packen. Seither kursierte so mancher Name rund um die Strobelallee.

In den vergangenen Stunden kristallisierte sich vor allem ein Ex-Bundesliga-Coach heraus: Niko Kovac. Der ehemalige Bayern-Trainer soll laut „Bild“ der Top-Favorit bei Borussia Dortmund sein.

Borussia Dortmund: Kovac-Worte lassen aufhorchen

Laut der „Bild“ sollen zwischen Kovac und dem BVB bereits konkrete Verhandlungen laufen. Aus Sicht der Borussen-Bosse sei der 53-Jährige, der zuletzt beim VfL Wolfsburg tätig war, ein sehr passender Trainer. Kovac würde vor allem aufgrund seiner starken Art und seiner Erfahrung punkten.

Doch was sagt Kovac selbst? Würde er sich das Abenteuer in Dortmund zutrauen? Im Rahmen der Champions-League-Vorberichterstattung am Mittwoch (22. Januar) hat er sich zu den aktuellen Gerüchten geäußert. „Da gibt es nichts zu berichten. Ich habe mit niemandem gesprochen, niemand hat mit mir gesprochen“, so Kovac bei Canal+ SportAustria.

++ Borussia Dortmund: Ricken bestätigt es! Nächste BVB-Legende muss gehen ++

Das klingt vorerst nach einem klaren Dementi. Allerdings legt der ehemalige Nationaltrainer Kroatien nach und lässt aufhorchen. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen brauche und suche. Unabhängig von diesem Thema“, so Kovac auf Nachfrage, ob er sich ein Job beim BVB vorstellen könnte.

Verhandlungstaktik oder kein Interesse?

„Aber ich freue mich. Ich habe jetzt neun Monate nichts getan und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich etwas machen werde. Aber es gibt nichts zu berichten und über ungelegte Eier müssen wir nicht sprechen“, machte der BVB-Kandidat deutlich. Wie sind diese Aussagen nun zu interpretieren?

Weitere News:

Fakt ist: Sollte er tatsächlich mit den BVB-Bossen über ein mögliches Engagement verhandeln, würde er dies wohl kaum in der Öffentlichkeit preisgeben. Es bleibt also spannend, die Borussen-Anhänger werden sich also noch weiter gedulden müssen.