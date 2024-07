Borussia Dortmund: Star vor Abschied? Jetzt spricht Nuri Sahin Klartext

Seitdem Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund unterschrieben hat, brodelt die Gerüchteküche. Schließlich wird der BVB nicht mit vier Stürmern in die Saison gehen. Spekulationen um einen Wechsel von Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller oder Niclas Füllkrug gibt es schon seit einigen Wochen.

Bei Letzterer soll es sogar sehr konkret sein. Borussia Dortmund würde Füllkrug nur bei einer hohen Ablösesumme abgeben. Jetzt hat sich BVB-Trainer Nuri Sahin deutlich zum DFB-Star geäußert.

Borussia Dortmund: Füllkrug vor Abschied?

Bleibt Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund oder flüchtet er vor Serhou Guirassy? Nachdem der Stürmer vom VfB Stuttgart vorgestellt wurde, wird fleißig über die Zukunft des deutschen Nationalspielers spekuliert. BVB-Trainer Nuri Sahin wurde auf die Zukunft des 31-Jährigen angesprochen.

Geht es nach dem neuen Coach, plant er mit Füllkrug. „Fülle weiß, was ich über ihn denke. Wir hatten über den Sommer viel Kontakt“, sagt Sahin bei „Sky“. Der Angreifer könne sich zudem sicher sein, „welche Wertschätzung er von mir bekommt.“

Deshalb „spielen Niclas Füllkrug und Serhou Guirassy eine zentrale Rolle in meinen Planungen“, betont Sahin weiter. Der neue Trainer will nicht nur auf die sportlichen Qualitäten von Füllkrug setzen, der derzeit noch im Urlaub ist und bald zur Mannschaft dazustoßen soll, sondern auch auf seine Leaderqualitäten. „Ein Trainerteam alleine kann nicht die Kultur und die Standards in einer Mannschaft hochhalten. Dafür ist die Mannschaft zuständig, dafür sind die Leistungsträger und Führungsspieler zuständig, dass jeden Tag abgeliefert wird. Das ist die Grundlage für unsere Arbeit. Da erwarte ich von einem Niclas Füllkrug genauso wie von den anderen, dass sie vorangehen.“

Mit Füllkrug und Guirassy in die neue Saison?

Der Trainer von Borussia Dortmund findet, dass Guirassy eine sinnvolle Ergänzung zu Füllkrug ist und dem restlichen Personal. „Er bringt noch mal etwas anderes mit. Er kommt an den Ball, verbindet nach außen, verbindet nach innen, kann kurze Laufwege geben. Er hat alle Arten von Toren geschossen“, erklärt Sahin.

Es sind deutliche Aussagen von Sahin. Doch damit sind die Spekulationen wohl noch lange nicht am Ende. Zuletzt gab es Gerüchte um Füllkrug, den Atletico Madrid für 30 Millionen Euro haben möchte. Hier gibt es mehr dazu.