Borussia Dortmund: Nach Rückkehr sofort wieder weg? BVB-Juwel heiß begehrt

Ian Maatsen ist weg, Ramy Bensebaini noch nicht fit. Borussia Dortmund braucht auf der linken Außenverteidiger-Position definitiv Verstärkung. Einige neue Spieler werden dafür schon ins Visier genommen. Dabei könnte ein Juwel aus den eigenen Reihen dort auflaufen.

Tom Rothe zeigte nämlich in der vergangenen Saison mit Zweitliga-Meister Holstein Kiel, was er drauf hat. Mittlerweile ist er zu Borussia Dortmund zurückgekehrt. Ob er allerdings bleiben wird? Der Youngster könnte nämlich den BVB erneut verlassen – dieses Mal vielleicht sogar endgültig.

Borussia Dortmund: Nach Rückkehr sofort wieder weg?

Verliert Borussia Dortmund das nächste Top-Talent? In der laufenden Sommer-Vorbereitung haben schon einige Youngsters den Verein verlassen. Mit Tom Rothe könnte nun der nächste Spieler folgen. Aktuell befindet sich der 19-Jährige mit dem BVB auf Asienreise.

In der laufenden Saison war Rothe an Holstein Kiel ausgeliehen und war unumstrittener Stammspieler. Der Außenverteidiger schaffte nicht nur den sensationellen Bundesliga-Aufstieg, sondern konnte sich mit starken Leistungen beweisen. In 33 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und zehn Vorlagen. Kein Wunder, dass die Dortmunder ihn nicht noch mal an Kiel verliehen haben.

Doch Rothe könnte den Verein vermutlich ganz verlassen. Wie die „Bild“ berichtet, ist Rothe ein Kandidat bei Union Berlin, falls Robin Gosens wechseln sollte. Der 20-fache Nationalspieler steht kurz vor einem Wechsel in die Serie A zum FC Turin.

Union Berlin an Rothe interessiert

Dem Bericht nach soll Rothe sogar ein lukratives Angebot vom Hauptstadtklub vorliegen. Ob Borussia Dortmund ihn abgibt, ist noch unklar. Schließlich ist der Linksverteidiger beim BVB als Backup für Ramy Bensebaini und einem Neuzugang auf der Position eingeplant.

Da Rothe noch einen Vertrag bis 2026 hat, muss Union Berlin auch eine Ablöse an die Dortmunder zahlen. Aufgrund seiner starken Leistungen in der vergangenen Saison dürfte die Ablösesumme vermutlich im zweistelligen Millionenbereich liegen. Bei einem offiziellen Wechsel von Gosens könnte alles also richtig schnell gehen.