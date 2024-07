Borussia Dortmund: Nuri Sahin in der Klemme – BVB-Star droht bitterer Schlag

Trainerstuhl, Chefetage, Kader – an vielen Fronten sind bei Borussia Dortmund schon wichtige Entscheidungen gefallen. Eine steht noch aus: die um das Kapitänsamt. Und die ist ziemlich knifflig.

Ob Emre Can BVB-Kapitän bleibt, steht in den Sternen. Und das hat vor allem sportliche Gründe. Mit dem Wechsel von Terzic zu Sahin kehrt eine neue Spielphilosophie bei Borussia Dortmund ein. Die könnte Can auf die Bank befördern – und damit auch die Binde kosten.

Borussia Dortmund: Sahin in der Kapitäns-Klemme

Die Nachfolge von Marco Reus war für Emre Can eine Ehre. Doch lange Zeit auch eine Bürde. Der Nationalspieler hatte mit dem Erbe zu kämpfen. Auch weil er sich selbst verrückt machte, gestand er später. Er wuchs in die Rolle hinein. Doch sportlich ist er in Dortmund weiter umstritten.

Der Trainerwechsel von Edin Terzic zu Nuri Sahin macht es nicht leichter. Im Gegenteil. Der neue Coach will den Erlebnisfußball zurückbringen, der unter seinem Vorgänger fehlte. Ein zentraler Bestandteil: Der Spielaufbau über das Zentrum. Genau dort liegt aber eine große Schwäche von Emre Can.

Verliert Emre Can Stammplatz und Binde?

Spielerisch kann Sahin das kompensieren. Mit Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Juwel Kjell Wätjen und bald auch Pascal Groß stehen Alternativen im zentralen Mittelfeld zur Verfügung, bei denen Kreativität und Spielaufbau zu den großen Stärken zählen. Passt Emre Can trotzdem in die neue Philosophie? Eine Frage, die Nuri Sahin nicht auf sich zukommen lassen kann. Denn daran hängt auch die Kapitänsfrage.

Ein Kapitän sollte auch spielen und nicht auf der Bank sitzen. Fällt Cans Stammplatz dem neuen Plan zum Opfer, müsste ihm konsequenterweise auch die Binde abgenommen werden. Eine doppelte Ohrfeige, die längst nicht mehr ausgeschlossen scheint. Fragen zur Spielführer-Thematik schob Sahin bislang immer beiseite, vertröstete auf später. In Cans Abwesenheit durch EM und Sonderurlaub vertrat ihn Julian Brandt als Kapitän. Er soll der Spielmacher und das Gesicht von Borussia Dortmund werden. Die Binde würde dazu passen.

Die Zeit drängt. Mit dem Start in das Trainingslager in Bad Ragaz beginnt der härteste und wichtigste Teil der Vorbereitung. Offene Fragen um den künftigen Kapitän helfen da nicht.