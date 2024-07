Borussia Dortmund macht Transfer offiziell – erster Ricken-Neuzugang ist da!

Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ging nun alles ganz schnell: Borussia Dortmund hat den ersten Transfer des Sommers – und damit auch den ersten Transfer des neuen Sport-Vorstands Lars Ricken – endgültig eingetütet. Waldemar Anton unterschreibt beim BVB.

Waldemar Anton wurde am Montag (8. Juli) schon in Dortmund gesichtet. Der Nationalspieler war zur Vertragsunterschrift vor Ort. Nun hat Borussia Dortmund den Innenverteidiger auch endlich offiziell vorgestellt.

Borussia Dortmund holt Waldemar Anton

Schon länger galt der Transfer als fix, die offizielle Meldung stand aber nach wie vor aus: Als Anton am Montag in Dortmund-Brackel zur Vertragsunterschrift vorbei kam, waren die letzten Zweifel dahin. Am Abend verkündete der BVB dann auch endlich den Neuzugang.

Anton unterschreibt bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2028. Medienberichten zufolge zieht der BVB die Ausstiegsklausel und zahlt die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 22,5 Millionen Euro an den VfB Stuttgart.

„Hatte nicht vor, den Verein zu wechseln – aber dann kam Borussia Dortmund“

„Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel im Signal Iduna Park, die Fans und meine Mitspieler. Ich hatte ursprünglich nicht vor, den Verein zu wechseln – aber dann kam Borussia Dortmund. Ein Top-Club, der gerade erst im Champions-League-Finale stand. Das zeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt. Alle BVB-Verantwortlichen haben mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, dass sie mich unbedingt verpflichten möchten und dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann und soll. Darauf habe ich richtig Bock“, wird Anton auf der BVB-Homepage zitiert.

Bis zuletzt stand Anton noch für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Rasen. Im EM-Viertelfinale wurde er zum Beginn der Verlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

„Waldemar hatte national und international erstklassige Wechseloptionen“

„Waldemar Anton hat sich sportlich, aber auch als Persönlichkeit zu einem Top-Verteidiger der Bundesliga entwickelt und seinen Klub zuletzt bis in die Champions League geführt“, sagt Borussia Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, und fügt hinzu: „In diesem Sommer hatte Waldemar national und international erstklassige Wechseloptionen. Wir sind froh, dass er sich nach intensiven und guten Gesprächen für Borussia Dortmund entschieden hat.“

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl betont: „Waldemar ist ein erstklassiger Innenverteidiger und eine echte Verstärkung für uns. Er ist taktisch gut geschult, robust, kopfballstark und sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine eine absolute Führungsfigur, die positiv nach innen wirkt und immer nach dem maximal möglichen Erfolg strebt. Als ambitionierter deutscher Nationalspieler passt er perfekt zu uns, und wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unseren gemeinsamen Weg begeistern konnten.“