Borussia Dortmund: Jetzt ist es raus! Klubboss plaudert über Transfer-Poker

Borussia Dortmund ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die neue Spielzeit. Die Verpflichtungen von Waldemar Anton und Serhou Guirassy sollen noch lange nicht das Ende der BVB-Transferaktivitäten markieren.

Zuletzt rankten sich immer wieder verschiedene Medienberichte um ein Engagement von Pascal Groß bei Borussia Dortmund. Zu einem Transferabschluss mit Groß‘ Klub Brighton & Hove Albion kam es bislang noch nicht. Doch nun hat Brightons Chef über die Personalie Groß ausgeplaudert – alle BVB-Fans dürften genau hinhören!

Brighton-Boss schließt Groß-Wechsel zu Borussia Dortmund nicht aus

Im Interview mit „talkSPORT“ sprach Brighton-Boss Paul Barber über ein mögliches Angebot von Borussia Dortmund für Pascal Groß: „Wir haben immer gesagt, wenn unsere Spieler und auch wir es gut machen, dass sie unter Beobachtung größerer Klubs kommen können“, so Barber.

Weiter führt der 57-Jährige aus: „Pascal ist ein fantastischer Spieler für unseren Verein -seit dem Tag des Aufstiegs bis zum jetzigen Zeitpunkt. Er schießt Tore, bereitet Treffer vor und hat sich so in die deutsche Nationalmannschaft gekämpft. Wir würden ihn gerne halten, müssen aber auch darauf achten, in welcher Phase seiner Karriere er jetzt ist und was für eine Chance Dortmund ihm bieten würde“.

Groß-Wechsel würde Baustelle schließen

Ein klares Dementi zu einem Abgang seines Leistungsträgers hört sich anders an. Gut möglich, dass Brighton dem deutschen Nationalspieler in dieser Phase seiner Karriere keine Steine in den Weg legen würde.

Mit einer Verpflichtung des 33-Jährigen dürfte die offene Planstelle im zentralen Mittelfeld von Borussia Dortmund wohl geschlossen sein. Dort würde sich Groß im Falle eines Wechsels mit Kapitän Emre Can um den Platz neben Marcel Sabitzer duellieren.