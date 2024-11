Borussia Dortmund: BVB-Star jubelt über Mega-Sieg – kurz darauf trifft ihn der Schlag

Jetzt ist Träumen angesagt! Während der Länderspielpause sind wieder zahlreiche Spieler von Borussia Dortmund mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Zu ihnen gehört auch Julian Ryerson, der mit Norwegen in der Nations League antritt.

Dank der beiden Mega-Stars Erling Haaland und Martin Ödegaard träumt das Land seit einiger Zeit von großen fußballerischen Erfolgen. Und tatsächlich hat das Team um den ehemaligen Star-Stürmer von Borussia Dortmund derzeit gute Chancen auf den Aufstieg in die Liga A. Doch nach dem Sieg gegen Slowenien trifft Haaland, Ryerson und Co. der Schlag.

Borussia Dortmund: Ryerson bejubelt Super-Sieg

Die Ausgangslage in der norwegischen Gruppe hätte nicht enger sein können. Mit Norwegen, Österreich und Slowenien lagen vor dem 5. Spieltag drei Teams punktgleich vorn. Weil in der Nations League der Direktvergleich mehr wert ist als die Tordifferenz, führte Norwegen das Trio an.

Am Donnerstagabend kam es dann zum zweiten Duell mit Slowenien. Dabei ließe die Nordmänner nichts anbrennen. Erling Haaland und der Ex-Frankfurter Jens Hauge trafen einzeln, Leipzigs Antonio Nusa netzte doppelt. Am Ende hieß es 4:1. Julian Ryerson von Borussia Dortmund spielte 90 Minuten und durfte sich über einen wichtigen Sieg freuen.

Bittere Erkenntnis

Kann Norwegen also mit dem Aufstieg planen? Von wegen! Denn kurz darauf mussten die Norweger realisieren: Trotz des deutlichen Sieges sind sie in der Tabelle auf Platz 2 abgerutscht, der nicht mehr zum direkten Aufstieg berechtigt. Doch wie kann das sein?

Das Geheimnis liegt im Regelwerk der UEFA. Wie bereits erwähnt, gilt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Nach dem 5. Spieltag sind aber nur noch Norwegen und Österreich punktgleich. Es gilt also nur noch ein Zweier-Vergleich, statt wie nach dem 4. Spieltag ein Dreier-Vergleich mit Slowenien.

Bitter für Norwegen, die Slowenien zweimal geschlagen hatten. In den direkten Duellen mit Österreich konnte man das Hinspiel zwar auch 2:1 gewinnen, kassierte im Rückspiel im Oktober aber eine herbe 1:5-Klatsche. Und bei Punktgleichheit im direkten Duell zählt dann die Tordifferenz aus den Spielen gegeneinander. Hier haben Ryerson und Co. das Nachsehen gegen Österreich, sind also nur noch Zweiter.

Borussia Dortmund: Ryerson darf hoffen

Am letzten Spieltag muss Norwegen also gegen Kasachstan gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher Österreichs gegen Slowenien hoffen. Dann könnte man als Erster noch direkt aufsteigen. Als Zweiter würde man in den Playoffs auf einen Gruppen-Dritten der A-Liga treffen und bekäme dann eine zusätzliche Chance.