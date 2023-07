Testspiel, USA-Reise, Mega-Temperaturen – für den BVB steht in den kommenden Tagen einiges an. Zunächst heißt es am Samstagnachmittag (22. Juli) aber: Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund. Es ist der dritte Sommertest des Vizemeisters.

Während beispielsweise die 2. Liga nächste Woche schon beginnt, kommt die Borussia erst jetzt langsam ins Rollen. Bei Erfurt – Dortmund will Edin Terzic genau beobachten, ob das erste Training der Saison Früchte trägt.

Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wir begleiten die Begegnung für dich (Anpfiff: 16.30 Uhr) durchgehend in unserem Live-Ticker. So bist du vor, während und nach der Partie immer auf dem Laufenden. Hat Rot-Weiß Erfurt gegen Borussia Dortmund die Chance, den Favoriten zu ärgern?

Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.36 Uhr: Paukenschlag vor dem Anpfiff! Der BVB verkündet die Vertragsverlängerung von Emre Can. Der gilt auch als möglicher neuer Kapitän. Vielleicht heute schon gegen Erfurt? Wir sind gespannt. Hier alle Details.

10.07 Uhr: Auch heute ist davon auszugehen, dass Edin Terzic fleißig durchrotiert. Das ein oder andere Juwel könnte noch um seinen Platz bei der USA-Reise kämpfen.

9.42 Uhr: Doch zunächst steht eben der Test gegen die Erfurter an. Die müssen bereits nächste Woche wieder zum Pflichtprogramm in der Regionalliga antreten.

9.01 Uhr: Nach dem Testspiel hebt Dortmund in Richtung Amerika ab. Dort findet Promo-Tour und Trainingslager in einem statt. Zahlreiche Testspiele gegen Spitzenklubs stehen an wie zum Beispiel gegen Manchester United.

8.43 Uhr: Ebenfalls warten die Fans des BVB auf weitere Transfermeldungen. Bisher holte man nur Ramy Bensebaini und Felix Nmecha. Um nach dem Titel-Trauma wieder aufzustehen eigentlich zu wenig.

Weitere Nachrichten kannst du hier nachlesen:

8.22 Uhr: Und schon schweifen die sorgenvollen Blicke wieder zur Abwehr, die seit Jahren die Dortmunder Problemzone ist. Hinter ihr steht auch heute ein dickes Fragezeichen. Macht es der BVB wieder knapp und kassiert gegen ein unterklassiges Team Gegentore?

7.34 Uhr: Die ersten beiden Tests liefen sehr unterschiedlich. Während es gegen Rhynern ein deutliches 7:0 gab, mühten sich die Schwarz-Gelben gegen Oberhausen gerade so zu einem 3:2-Erfolg.

Samstag, 7.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Testspiel von Borussia Dortmund. Nach Rhynern und Oberhausen geht es nun also nach Erfurt.