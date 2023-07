7:0 gegen Westfalia Ryhnern, 3:2 gegen Rot-Weiß Oberhausen und 2:1 gegen Rot-Weiß Erfurt. Die Testspiele von Borussia Dortmund liefen bislang allesamt erfolgreich. Auch wenn die letzten beiden Partien vor dem Trainingslager zwischenzeitlich alles andere als gut aussahen.

Sowohl gegen Oberhausen als auch gegen Erfurt gab es zwei sehr späte Siege für Borussia Dortmund, die in beiden Partien vor einer Blamage standen. Auch die BVB-Fans zeigten deutlich, was sie von den teils schwachen Leistungen halten.

Borussia Dortmund verhindert Blamage

Lange sah es so aus, als würde Borussia Dortmund gegen Regionalligist Rot-Weiß Erfurt die erste Testspiel-Pleite kassieren. In der 23. Minute gingen die Erfurter nach einem Patzer von Keeper Gregor Kobel in Führung. Auch danach waren die Rot-Weißen immer wieder gefährlich vors Tor der Schwarzgelben gekommen.

Highlights zum Testspiel: Rot-Weiß Erfurt – Borussia Dortmund: Nach Patzer – BVB verhindert wieder eine Blamage

Und was machte der BVB? Nach vorne ging in Halbzeit eins zwar viel, doch es fehlten die Tore. Weder Sebastien Haller, Donyell Malen noch Youngster Julien Duranville konnten treffen. Stattdessen gab es immer wieder schnelle Angriffe der Erfurter, die allerdings nicht erhöhen konnten.

Erst nach dem Seitenwechsel wurde es etwas besser, wenn auch nur in der Schlussphase. Thorgan Hazard war es, der in der 82. Minute den 1:1-Ausgleich erzielte. Marius Wolf traf dann nach Hazard-Vorlage wenige Zeigerumdrehungen später zum 2:1 und verhinderte damit eine dicke Blamage für den deutschen Vizemeister.

„So wird das nichts“

Trotz des 2:1-Sieges für Borussia Dortmund sind viele Fans bereits in Sorge. Die Abwehr machte keine gute Figur, in der Offensive sah es auch nicht immer so gut aus – wie noch in der vergangenen Saison zur Rückrunde.

Dementsprechend waren die Meinungen in den sozialen Medien mehrheitlich deutlich: „Natürlich war das nur ein Testspiel, aber gegen einen Regionalligisten erwarte ich schon mehr. So wird das nichts in der nächsten Saison“, „Keine Spielidee, keine Spritzigkeit, keine Handschrift. Gewonnen, aber Scheiße gespielt“ und „Wahnsinn wie man nicht mal bisschen den Ball halten kann und in Ruhe mit Kurzpässen spielt. Stattdessen langes Holz nach vorne und mit Flanken spielen gegen einen Viertligisten.“

Eine deutliche Leistungssteigerung muss nun in den restlichen vier Testspielen her. Der BVB testet noch gegen San Diego Loyal SC (28. Juli), Manchester United (31. Juli), FC Chelsea (3. August) und Ajax Amsterdam (6. August), ehe das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz am 12. August ansteht.