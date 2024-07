Borussia Dortmund: Fans trauen ihren Augen nicht – plötzlich schlägt Robert Lewandowski beim BVB auf

Bei Borussia Dortmund wurde er zum Weltstar – nun kehrte Robert Lewandowski zurück an alte Wirkungsstätte!

Viele Fans kommen ins Schwärmen, wenn sie an die Zeit des Polen in Dortmund zurückdenken. Mit der Borussia wurde der heute 35-Jährige zweimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger, kam in 187 Spielen auf 145 Scorerpunkte. Nun tauchte er erneut am Trainingsgelände des BVB auf!

Ex-BVB-Star Lewandowski mit Polen in Dortmund zu Gast

In Zuge des EM-Spiels der polnischen Nationalmannschaft gegen Frankreich im Signal-Iduna-Park kehrte Robert Lewandowski am Dienstag (25. Juni) zurück an alte Wirkungsstätte. Dort trainierte er mit seiner Mannschaft auf dem Trainingsrasen, auf dem er von 2010 bis 2014 mit Mitspielern wie Marco Reus und Mario Götze fast täglich kickte.

Den Augen der Öffentlichkeit war das Training der Polen nicht vergönnt. BVB-Fans durften also nicht dabei zusehen, wie Lewandowski seine Fußballschuhe noch einmal in Dortmund-Brackel schnürte. Das bekam beinahe auch die Reservemannschaft von Borussia Dortmund am eigenen Leib zu spüren.

U23 des BVB muss wegen EM umdisponieren

Denn die UEFA hat beim Training von Lewandowski und Co. keine neugierigen Blicke zugelassen. Dazu zählten auch diejenigen der Dortmunder U23. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann durfte sich auf eigenem Terrain nicht einmal frei bewegen. Bis zuletzt war sogar fraglich, ob der Drittligist überhaupt auf dem Trainingsgelände trainieren darf. Letztendlich erteilte die UEFA der Mannschaft jedoch die Freigabe.

Am Mittwoch (26. Juni) ist der Besuch von Robert Lewandowski an alter Wirkungsstätte auch schon wieder vorbei. Dabei dürfte es vorerst auch bleiben. Eine BVB-Rückkehr des Weltklasse-Stürmers, der aktuell beim FC Barcelona kickt, ist derzeit kein Thema.