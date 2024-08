Borussia Dortmund: Im Pokal wird es sofort deutlich – BVB hat eine neue Waffe

So haben sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit Sicherheit vorgestellt. Nach drei Minuten ging der BVB im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck in Führung: Neuzugang Pascal Groß schlug die Ecke auf Neuzugang Waldemar Anton, der vollstreckte.

Nach nur wenigen Augenblicken wurde sofort deutlich: Borussia Dortmund hat eine neue Waffe – und diese ist das feine Füßchen von Pascal Groß. Der neue Mann konnte seine Qualitäten auf Anhieb einbringen und löst damit womöglich ein BVB-Problem. Aber eins nach dem anderen.

Borussia Dortmund: Groß strahlt auf Anhieb Gefahr aus

In der dritten Minute bekommt Borussia Dortmund den ersten Eckball. Groß läuft raus, tritt an und schlägt den Ball gefährlich an den zweiten Pfosten. Dort steht Anton völlig frei und muss nur noch zur frühen Führung einschieben.

Dort kam zum ersten Mal das feine Füßchen von Groß zum Einsatz. Aber es sollte nicht der einzige Einsatz bleiben. Auch die zweite Ecke wurde gefährlich, landete aber nicht im Tor. Immer wieder schlug er in der Folge punktgenaue, lange Bälle in die Spitze. In der 26. Minute verpasste erst Adeyemi, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nutzte Brandt den feinen Pass aus und traf zum 3:0.

Groß‘ Standards sind eine echte Waffe

Nach nur einem Spiel ist klar: Borussia Dortmund bekommt mit Groß eine neue Qualität. Der 33-Jährige hat ein unheimlich feines Füßchen. Egal ob aus dem Spiel heraus oder nach Standards kann das eine echte Waffe sein.

Vor allem nach Ecken und Freistößen war Borussia Dortmund in der Vergangenheit nicht gerade erfolgreich. Die Ecken, die meist von Julian Brandt kamen, führten in der Vorsaison nur selten zu Toren.