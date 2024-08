Borussia Dortmund teilt Foto aus Stadion – plötzlich schäumen die Fans vor Wut

Saisonauftakt für Borussia Dortmund! Zwar geht es nicht in der Bundesliga, sondern erst im DFB-Pokal los, dennoch ist die Vorfreude bei den Fans groß. Umso überraschter waren sie dann über ein Foto des BVB vor Spielbeginn.

Seit Wochen steht nämlich fest, dass Borussia Dortmund in der ersten Pokalrunde gegen Phönix Lübeck im Hamburger Volksparkstadion spielt. Mit einem Bild lässt der BVB nun die HSV-Fans wüten.

Borussia Dortmund lässt Fans mit Foto aus Stadion wüten

Ins Lübecker Stadion passen nur 1.500 Zuschauer rein. Deshalb muss der Regionalligist für das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund ins Volksparkstadion des Hamburger SV. Eine Entscheidung, die den HSV-Fans überhaupt nicht gefällt. Erste Proteste gab es bereits von den Fans (hier mehr dazu).

Auch interessant: Marco Reus: BVB-Klartext nach Hammer-Wechsel – „Keine Alternative“

Das letzte Mal, als der BVB im Hamburger Volksparkstadion spielte, ist auch schon eine gefühlte Ewigkeit her. Am 20. September 2017, als der HSV noch in der Bundesliga vertreten, war, war das zuletzt der Fall. Seitdem kämpfen die Hanseaten um den Aufstieg – bislang jedes Jahr erfolglos.

Ein Grund, um sich über den Zweitligisten lustig zu machen, dachte sich der BVB. Auf X (ehemals Twitter) hat der Revierklub ein Foto aus dem Stadion gepostet und geschrieben: „Like, wer es noch kennt.“ Während viele Dortmunder das amüsant finden, rasten die HSV-Fans aus.

„Was soll die Scheiße?“

„Wir erlauben euch, in unserem Stadion zu spielen und dann kommt so ein respektloses Verhalten“, „Was soll die Scheiße?“ und „Das ist ganz und gar nicht lustig. Einfach nur peinlich“, heißt es in den Kommentaren. Ganz schön viel Kritik, die sich Borussia Dortmund dafür anhören muss.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Hamburger SV gab es auf die kleine Spitze noch keine Reaktion. Der Zweitligist wird sich eher auf sein Pokalduell am Sonntag (18. August, 18 Uhr) beim SV Meppen konzentrieren.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch der BVB will gegen Lübeck in die nächste Runde einziehen. Für die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin ist es das erste Pflichtspiel in der Saison und er soll erfolgreich losgehen.