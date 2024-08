Marco Reus: BVB-Klartext nach Los-Angeles-Wechsel – „Keine Alternative“

Es hatte sich lange angedeutet, nun ist es offiziell: Marco Reus wird nach seinem Abschied vom BVB ein neues Abenteuer bei den Los Angeles Galaxy beginnen. Der ehemalige Nationalspieler hat einen Vertrag bis Ende der Saison 2026 unterschrieben.

Bei seiner Vorstellung packt Marco Reus aus. Er hatte Angebote aus der Bundesliga, entschied sich allerdings dagegen, in Deutschland zu bleiben. Auch wegen Borussia Dortmund.

Marco Reus: BVB-Klartext nach Wechsel

Beim Abschied sind viele Tränen geflossen. Nach zwölf Jahren hat Marco Reus Borussia Dortmund zum Ende der vergangenen Saison verlassen. Den Offensivspieler zieht es jetzt in die Major League Soccer in die USA, wo er einen Vertrag bei den Los Angeles Galaxy unterschrieben hat.

Dabei hätte er auch in der Bundesliga bleiben können. Doch nach all den Jahren im BVB-Trikot dann gegen den ehemaligen Klub spielen? Für Reus kam das nicht infrage. „Aufgrund der Verbundenheit zum BVB war es für mich keine Alternative, obwohl die Bundesliga so top ist. Ich wollte auch einfach mal was komplett anderes machen“, so der Offensivspieler bei seiner Vorstellung in Los Angeles.

Als er entschieden hatte, nicht mehr für die Schwarzgelben zu spielen, wollte er aber nicht seine Karriere beenden. „Es war klar, dass ich weiter Fußball spielen will“, so Reus. Mit Galaxy gab es den ersten Kontakt im Mai. „Ich hatte einige Male eine Chance, was anderes zu machen, bin aber immer geblieben. Das war die letzte Chance, eine neue Kultur kennenzulernen in einem neuen Umfeld“, erzählt der 35-Jährige.

Los Angeles Galaxy froh über Transfer-Coup

Beim MLS-Klub ist man stolz über die Verpflichtung des ehemaligen DFB-Stars. „Marco Reus ist ein Weltklassespieler, der auf höchstem Niveau brilliert hat und unter anderem in zwei Champions-League-Finals für Borussia Dortmund und bei der Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat“, sagte Will Kuntz, General Manager von LA Galaxy, und fügte an: „Wir freuen uns auf Marcos Beitrag zur LA Galaxy, während wir uns auf die entscheidende Schlussphase der MLS-Saison 2024 und darüber hinaus begeben.“

Noch steht nicht fest, wann Reus das erste Pflichtspiel für seinen neuen Klub absolvieren kann. Der Offensivspieler hatte eine lange Pause, musste sich von der anstrengenden Saison erholen. Die Vorfreude ist dennoch groß. Los Angeles kann es kaum erwarten, dass der Star sein Debüt feiern wird.