Borussia Dortmund: „Ich fasse es nicht!“ Anblick von BVB-Abgang lässt Fans ausrasten

Es war ein Abgang aus dem Nichts: Der Wechsel von Ole Pohlmann von Borussia Dortmund zu Rio Ave überraschte viele. Zwei Profi-Einsätze hatte der „Profi-Spätzünder“ für den BVB gemacht, nun wurde er abgegeben.

Bei seiner Vorstellung in Portugal folgte gleich die nächste Überraschung. Beim Anblick des BVB-Abgangs trauten die Fans von Borussia Dortmund ihren Augen nicht – und flippten regelrecht aus.

Borussia Dortmund: Ole Pohlmann sorgt für Lacher

In der Drittliga-Reserve war er eine feste Größe, doch für die Bundesliga reichte es nicht. Auch wenn sich Ole Pohlmann in der vergangenen Saison mit 22 Jahren endlich den Traum vom Profi-Debüt erfüllen durfte, waren die Aussichten auf mehr Spielzeit offenbar zu gering. Überraschend wurde sein Abgang verkündet – nach Portugal zum Rio Ave FC.

Dort stand am Samstag (27. Juli) die Saison-Eröffnung an – und damit auch der erste Auftritt von Ole Pohlmann als Neuzugang. „So glücklich, hier zu sein“, schrieb er unter ein Foto seiner Vorstellung im Estádio dos Arcos. Was die BVB-Fans aber auf dem Foto erblickten, ließ ihnen die Kinnlade herunterfallen.

Ole Pohlmann heißt jetzt „Olinho“

Auf dem Trikot des 23-Jährigen steht nicht etwa „Pohlmann“, sondern „Olinho“. Ein kleiner Scherz bei der Vorstellung? Offenbar nicht. Wie zu hören ist, haben die Portugiesen Schwierigkeiten mit der Aussprache des deutschen Namens. Deshalb wurde ihm kurzerhand ein Spitzname verpasst und gleich auch auf das Trikot gedruckt. Auch auf der offiziellen Vereins-Website wird er unter diesem Namen geführt.

Neuer Name für Ole Pohlmann. Foto: Rio Ave FC

Für seine Zauberkünste am Ball war Pohlmann bei Borussia Dortmund nicht gerade bekannt. Entsprechend belustigt zeigen sich die BVB-Fans angesichts dieses kuriosen Anblicks:

„Ole Pohlmann hat WAS auf seinem Trikot stehen?“

„Ist das geil! Hahahaha!“

„Ich fasse es nicht, wäre mir sooo unangenehm.“

„Geht das hart!“

Ob Ole Pohlmann durch seinen neuen Spitznamen „Olinho“ auch zum Dribbelkünstler wird? Das darf man ab dem 9. August (21.15 Uhr) beobachten. Dann startet Rio Ave als Gegner von Meister Sporting Lissabon im Eröffnungsspiel der Primiera Liga in die Saison.