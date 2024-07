Borussia Dortmund: Nach Überraschungswechsel – Ex-BVB-Profi spricht Klartext

Bei Borussia Dortmund gab es in diesem Sommer auf der Abgangsseite schon einiges an Bewegung. Vor allem die Verluste von Jadon Sancho und Ian Maatsen dürften viele BVB-Fans noch nicht vollends verkraftet haben.

Ein anderer Abgang ist bei Borussia Dortmund dabei etwas untergegangen. Sein Wechsel wurde vielerorts mit Verwunderung aufgenommen – nun spricht er das erste Mal über seine Entscheidung!

Borussia Dortmund: Pohlmann schwärmt über BVB-Zeit nach Abgang

Ole Pohlmann spielte in der Reservemannschaft des BVB eine zentrale Rolle. Seine Leistungen beeindruckte Ex-Profi-Coach Edin Terzic sogar so sehr, dass dieser Pohlmann bei den Profis debütieren ließ. Doch nach drei Jahren im schwarz-gelben Trikot ist Pohlmanns Zeit in Dortmund vorbei – den 23-Jährigen zieht es zum portugiesischen Erstligisten FC Rio Ave. Im Groll sind Spieler und Verein jedoch keineswegs auseinandergegangen.

„Man steht mit Weltklasse-Spielern auf dem Platz und kann sich bei jeder Einheit etwas abschauen“, schwärmt Pohlmann gegenüber dem „Kicker“ über seine BVB-Zeit. Vor allem auf sein langersehntes Bundesligadebüt blickt er freudig zurück: „Es war mein Kindheitstraum. Es waren natürlich keine leichten Spiele. Ich habe aber versucht, mein Spiel zu spielen und zu helfen, wo ich konnte“, so Pohlmann.

Pohlmann für Bundesliga-Rückkehr offen

Eine Zukunft in Deutschland schließt der Mittelfeldspieler nicht aus: „Es war immer mein Ziel, in der Bundesliga zu spielen. Ich bin aber nicht enttäuscht darüber, dass es jetzt noch nicht gepasst hat. Ich habe mich bewusst für den Schritt ins Ausland und für die Chance, in der ersten Liga Portugals zu spielen, entschieden. Ich freue mich auf die Erfahrung. Vielleicht spiele ich ja mal Bundesliga“.

Der Abgang des 23-Jährigen wird für die Zweitvertretung des BVB, die ihre Drittligasaison am 3. August gegen Unterhaching eröffnen wird, nur schwer zu verkraften sein. Für Pohlmann geht die Saison erst eine Woche später los. Der Gegner am 11. August? Meister Sporting Lissabon.