BVB: Schon vor Wechsel! Star plötzlich in Dortmund

Es ist noch lange hin, doch schon jetzt reiben sich die Fans vom BVB die Hände. Mitte Mai verkündete Borussia Dortmund, dass man das ecuadorianische Juwel Justin Lerma verpflichtet hat. Allerdings erst zur Saison 2026/27.

Doch was ist das? Nach dem Saison-Ende in Ecuador schlägt Justin Lerma nun plötzlich viel zu früh in Dortmund auf. Plan-Änderung beim BVB-Transfer oder doch nur eine Stippvisite beim künftigen Klub? Das lässt das Talent offen.

BVB: Bald-Transfer Justin Lerma schon in Dortmund

Abrupt endete die Saison für Lerma und seinen Klub Independiente del Valle am Donnerstag (25. Juli). In der LigaPro im Juni Meister geworden, war in der Copa Sudamericana bereits in der ersten Runde Schluss. 0:0 und 0:1 gegen den klaren Favoriten Boca Juniors aus Argentinien. In beiden Partien kam der baldige Borusse zu Kurzeinsätzen.

Nun ist Pause. Und was macht Lerma? Fliegt kurzerhand nach Deutschland! Auf Instagram enthüllte er kurz nach dem Copa-Aus, dass er sich nun in Dortmund befindet. Nicht irgendwo, sondern natürlich gleich am BVB-Trainingszentrum. „Home“, schreibt er unter ein Bild, das ihn neben einem großen Wappen von Borussia Dortmund zeigt. Was hat es damit auf sich?

Lerma nennt Dortmund bereits „Zuhause“

Sein „Zuhause“ sollte eigentlich noch bis zum 30. Juni 2026 die ecuadorianische Stadt Sangolqui sein, wo sein Noch-Klub Independiente beheimatet ist. Nun nennt er schon zwei Jahre früher (Borussia) Dortmund sein Zuhause. Klar, dass das unter den Fans, die ihm auf Instagram folgen, für hochgezogene Augenbrauen sorgt.

Aufgelöst hat Justin Lerma den Grund seines Trips bislang nicht. Erst im Mai war er nach Dortmund gereist, um seinen Vertrag beim BVB zu unterschreiben. „Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie. Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs, und wir freuen uns, in ihm ein herausragendes Talent für Borussia Dortmund gewinnen zu können“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zur Verpflichtung.