Borussia Dortmund: BVB-Traum geplatzt – Juwel verabschiedet sich für immer

Er kam als verheißungsvolles Talent – zwei Jahre später ist er nun wieder weg. Die Hoffnung von Noa-Gabriel Simic, bei Borussia Dortmund den Sprung zum Profi zu meistern, ist geplatzt.

Gerade erst war er von einer Leihe aus Erfurt zurückgekehrt, da gab Borussia Dortmund nun den endgültigen Abgang von Simic bekannt.

Borussia Dortmund: Talent Simic wieder weg

17 Jahre war Simic alt, als er sich das schwarzgelbe Trikot erstmals überstreifte. In Augsburg hatte das Sturmtalent für viel Furore gesorgt, als blutjunger Teenager bereits erste Erfahrungen im Männerfußball sammeln dürfen. In Dortmund sollte diese Entwicklung weitergehen. Dass er als 17-Jähriger direkt in der U19 der Borussia startete, zeigte, dass man große Stücke in den Kroaten setzte.

Zunächst schien es, als würde die steile Entwicklung weitergehen. Gerade in Dortmund angekommen, durfte er für Kroatiens U19-Nationalelf debütieren. Doch nach einem starken Start beim BVB begann die Stagnation. Die Einsatzzeiten von Noa-Gabriel Simic wurden immer kürzer, nach der Saison stieg er zwar zur U23 auf, machte für die aber keine einzige Partie, sondern wurde direkt an Regionalligist Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen.

Rückschlag in Erfurt

Dort folgte der nächste schwere Rückschlag. Eine schwere Knieverletzung warf Simic für Monate aus der Bahn. Wieder fit kam er bei den Thüringern meist nur auf Kurzeinsätze. Mit nur einem Jahr Restvertrag bei Borussia Dortmund war eine erneute Leihe nicht möglich. Deshalb musste Simic seinen Traum vom BVB-Profidurchbruch nun begraben.

Kurz nach dem Start der Sommer-Wechselperiode wurde sein Abgang verkündet. Simic wechselt kurz vor seinem 20. Geburtstag zur SpVgg Unterhaching. Beim Drittligisten, Gegner von Dortmunds U23, soll es jetzt nach einigen Rückschlägen wieder bergauf gehen. In München ist man sich sicher: „Er bringt unheimlich viel Potenzial mit.“