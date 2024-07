Borussia Dortmund kann nur profitieren – BVB-Hoffnung lebt weiter

Jetzt drücken ihm alle Schwarz-Gelben die Daumen! Am Dienstag und Mittwoch (9. und 10. Juli) steigt das Halbfinale der Europameisterschaft. Die Partie Niederlande – England findet in Dortmund statt – mit dem letzten verbleibenden EM-Profi von Borussia Dortmund.

Donyell Malen feierte mit seinen Nationalmannschafts-Kollegen einen umkämpften Sieg im Viertelfinale gegen die Türkei (hier mehr dazu lesen). Der Traum vom Titel in Deutschland lebt. Für Borussia Dortmund ist klar: Holt Malen mit den Niederlanden den Pott, kann man davon nur profitieren.

Borussia Dortmund fiebert mit Malen mit

Erst lange in Rückstand, dann zweimal schnell zugeschlagen – der 2:1-Sieg des deutschen Nachbarn gegen die Türkei war ein Auf und Ab der Gefühle. Malen musste allerdings die gesamte Zeit von der Bank aus zusehen – durchaus überraschend.

Im Achtelfinale noch war Malen der umjubelte Held gewesen, hatte mit einem Doppelpack die Begegnung gegen Rumänien (3:0) entschieden. Eine Leistung, über die sich auch Borussia Dortmund freute. Gute EM-Leistungen des Angreifers sind für den BVB ein Segen.

BVB kann hoch pokern

Und das kommt so: Auf der einen Seite gibt es schon seit Wochen Wechsel-Gerüchte um den 25-Jährigen. Dortmund hatte ihn vor drei Jahren für rund 30 Millionen Euro verpflichtet, könnte ihm bei einem Verkauf jetzt mit einem Plus wieder abgeben. Für diese Pläne ist die EM entscheidend. Mit guten Leistungen kann sich Malen ins Schaufenster stellen, den Preis für seine eigene Person nach oben treiben.

Das Achtelfinale war dafür ein sehr guter Schritt. Sollte Malen am 14. Juli gar den EM-Pokal in den Berliner Himmel strecken – und daran einen größeren Anteil gehabt haben – könnte der BVB angesichts Interesses englischer Vereine hoch pokern.

Borussia Dortmund profitiert auch bei Verbleib

Und was, wenn Malen gar nicht wechselt? Dann könnte Dortmund im Falle eines Titelgewinns einen Europameister im Training begrüßen, der mit ganz breiter Brust in die neue Saison geht. Und weil Malen der letzte verbleibende EM-Fahrer der Borussia ist, kommt er sich bei diesem Turnier mit keinem Vereinskollegen mehr in die Quere.