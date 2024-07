Borussia Dortmund: Entscheidung um Paris Brunner gefallen – SO geht es weiter

Was wird bloß aus Paris Brunner? Diese Frage stellt man sich bei Borussia Dortmund seit Monaten. Nach Suspendierung und U17-WM-Erfolg im vergangenen Jahr ist es um das Juwel ruhig geworden. In Sachen Verlängerung gibt es ebenso keinen neuen Stand.

Immerhin: In einer Sache ist jetzt eine Entscheidung gefallen. Paris Brunner, der seit einigen Tagen wieder bei der U19 von Borussia Dortmund trainiert, darf sich im Sommer wieder zeigen. Es geht für ihn wieder zu den Profis.

Borussia Dortmund: Ruhe bei Brunner

Der Herbst 2023 dürfte sich Brunner ins Hirn gebrannt haben. Mit damals 17 Jahren stand das Juwel plötzlich im Rampenlicht. Als der BVB seine Suspendierung bekanntgab, rätselten alle, was der Grund dafür gewesen sein könnte. Es war in jedem Fall ungewöhnlich, dass so eine Nachricht über einen Jugendspieler veröffentlicht wurde – auch wenn Brunner unbestritten eines der größten Talente bei Schwarz-Gelb ist.

Kurz darauf durfte der Angreifer dennoch zur U17-Weltmeisterschaft reisen – und gewann dort als bester Spieler mit Deutschland das Turnier. Kurz darauf sorgten die stockenden Verhandlungen mit Borussia Dortmund um einen neuen Vertrag für Aufsehen – doch mittlerweile ist Ruhe um seine Person eingekehrt.

Sommerfahrplan steht

In aller Ruhe konnte der BVB so auch über den Sommerfahrplan für seinen Spieler entscheiden. Auch wenn Brunner noch nicht verlängert hat, soll er weiter von den Profis des Champions-League-Finalisten werden. Deshalb trainiert er auch wieder mit der 1. Mannschaft, sobald diese in die Sommervorbereitung startet.

„Paris fängt bei uns an und wird dann wahrscheinlich bei den Profis mittrainieren, sobald sie anfangen“, erklärte U19-Trainer Mike Tullberg gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Allerdings ist Brunner nicht das einzige Juwel, das Profiluft schnuppern darf.

Borussia Dortmund: Weitere Juwelen dabei

Auch Cole Campbell und Almugera Kabar sollen von den Besten und Neu-Cheftrainer Nuri Sahin lernen. Dabei steht ein straffes Programm auf dem Plan. Nach dem Trainingsstart am 10. Juli warten zwei Testspiele, ehe es auf große Asien-Reise geht (19. bis 25. Juli).

Dort warten zwei weitere Vorbereitungskick auf Borussia Dortmund, ehe es Anfang August, dann mit allen EM-Fahrern zum Trainingslager nach Bad Ragaz geht. Ob das Nachwuchstrio um Brunner dann immer noch dabei sind, bleibt abzuwarten.