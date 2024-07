Borussia Dortmund droht bitterer Abgang! BVB-Star jetzt „Hauptziel“ von Chelsea

Noch ist es vergleichsweise ruhig auf dem Transfermarkt, doch bei Borussia Dortmund dürfte nun ordentlich Schwung reinkommen. Mit drei Spielern soll der BVB sich schon einig sein: Serhou Guirassy und Waldemar Anton sollen vom VfB Stuttgart kommen, Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. Offiziell sind die Transfers aber noch nicht.

Ein großer Verkauf hat sich bislang nicht angebahnt, doch nun könnte es auch auf der Abgangsseite spannend werden. Ein Top-Klub soll großes Interesse an einem BVB-Star bekunden.

Borussia Dortmund: Adeyemi vor Abgang im Sommer?

Mats Hummels und Marco Reus sind weg. Ihre Verträge wurden nicht verlängert. Gleiches gilt auch für Marius Wolf und Mateu Morey. Sie konnten ablösefrei gehen. Einziger Verkauf bislang: Ole Pohlmann. Er ging für 1,6 Millionen Euro Ablöse zu Rio Ave FC nach Portugal.

+++ Borussia Dortmund: Nächster Neuzugang im Anflug? BVB klopft bei EM-Held an +++

Nun droht Borussia Dortmund aber der erste gewaltige Abgang: Der FC Chelsea soll seine Bemühungen um Karim Adeyemi erhöhen. Transferexperte Rudy Galetti berichtet, dass der Klub aus London ständig in Kontakt mit Adeyemis Umfeld ist und ihn zum „Hauptziel“ erklärt hat.

Adeyemi nach zwei Jahren wieder weg?

Adeyemi kam 2022 für 30 Millionen Euro von RB Salzburg zu Borussia Dortmund. In den zwei Jahren beim BVB absolvierte er 66 Pflichtspiele, erzielte 14 Tore und bereitete acht Treffer vor. So richtig wollte ihm der Durchbruch bislang nicht gelingen. Das große Problem: Adeyemi fehlt es an Konstanz.

Das könnte dich auch interessieren:

Zuletzt gab es immer wieder Abgangsgerüchte um Adeyemi. Der BVB soll durchaus bereit sein, den 22-Jährigen zu verkaufen. Dafür müsste ein Interessent aber ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch legen. Minimum sind wohl die 30 Millionen Euro, die Dortmund damals an Salzburg überwies. Adeyemis Vertrag läuft noch bis 2027.