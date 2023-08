Borussia Dortmund: Nach öffentlicher Kritik – BVB-Star rechnet ab!

Er musste sich einiges anhören – jetzt ergreift er selbst das Wort. Bei Borussia Dortmund spricht Niklas Süle nun über die deutliche Kritik von Bundestrainer Hansi Flick, seinen Fitness-Zustand und die Nationalmannschaft.

Seine Worte gleichen einer Abrechnung. Mit scharfem Ton weist der Abwehr-Star von Borussia Dortmund die Flick-Kritik zurück und stellt klar: „Ich sehe mich als Nationalspieler.“

Borussia Dortmund: Süle reagiert auf Flick-Kritik

Der dramatische Meister-K.o. traf alle BVB-Spieler ins Mark. Doch für Niklas Süle war der Schock noch nicht vorbei. Wenige Tage später erfuhr er, dass er nicht zur Nationalmannschaft eingeladen wird. Und muss sich obendrein öffentlich anhören, dass er nicht fit, ja angeblich gar zu dick sei.

Lange hatte Süle zu dieser Causa geschwiegen, jetzt wird er deutlich. Sehr deutlich. „Drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett“, sagt der 27-Jährige den „Ruhr Nachrichten“.

„Muss mich nicht tagelang als Fettsack bezeichnen lassen“

Nach einer bärenstarken Rückrunde in Schwarzgelb waren viele Fans regelrecht empört über die Nichtberücksichtigung und die Kritik. Und so ging es wohl auch Süle selbst. „Ich war sehr zufrieden mit meiner Saison. Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden“, stellt er klar und fügt an: „Ich sehe mich als Nationalspieler.“

Und der Fitness-Vorwurf? Süle sagt klipp und klar Richtung Flick: „Ich habe jedes Spiel gemacht in der heißen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit.“ Und er wird noch deutlicher. „Mein Arbeitgeber und meine Mitspieler haben das gute Recht zu fordern, dass ich auf dem Platz gute Leistungen bringe. Das ist mir in den vergangenen Jahren immer gelungen. Deshalb muss ich mich nicht in eine Richtung zwängen oder tagelang als Fettsack bezeichnen lassen.“

Und noch einen Gruß schickt er Richtung Bundestrainer: „Ich habe übrigens vergangene Saison den Top-Speed meiner Karriere erreicht.“