Borussia Dortmund: Süle haut auf den Tisch – „Der ist fehl am Platz“

Der Saisonendspurt ist eingeläutet. Auf Borussia Dortmund warten die letzten drei entscheidenden Spiele. Noch hat der BVB die Möglichkeit, in diesem Jahr Bundesliga-Meister zu werden. Dafür braucht es aber zuerst einmal drei Siege.

Von Niklas Süle gibt es vor den entscheidenden Partien der Saison eine deutliche Ansage an die Teamkollegen. Er hat die Meisterschaft mit Borussia Dortmund fest im Blick.

Borussia Dortmund: Süle mit klarer Meister-Ansage

Die Ausgangsposition ist klar: Borussia Dortmund muss die restlichen drei Spiele der Saison gewinnen und auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen. Lediglich einen Punkt beträgt der Rückstand auf den Rekordmeister. Wenn die Münchner einmal Remis spielen, muss der BVB da sein.

+++ Borussia Dortmund geht wichtigen Schritt – DAS ging im Jubel gegen Wolfsburg komplett unter +++

„Wir wissen, dass wir bis zum Ende immer nachziehen müssen. Ob das ein Vor- oder Nachteil ist, wird man am Ende der Saison sehen. Ich finde, dass wir nur auf uns schauen sollten“, sagt Niklas Süle im Format „Deckel drauf“ bei BVB-TV. Bayern München spielt immer vor den Dortmundern, legt also jeweils vor.

Süle stellt klar: „Wir haben weiterhin eine Wahnsinnsmöglichkeit. Wir wollen den Titel haben, wir müssen alle drei Spiele gewinnen und am Ende schauen, ob es gereicht hat oder nicht.“ An seine Teamkollege gibt es vor dem Saisonendspurt eine klare Ansage: „Wer jetzt noch Motivation braucht oder spezielle Sachen im Training, der ist fehl am Platz.“

Das Restprogramm von BVB und Bayern

Zum Auftakt geht es für Borussia Dortmund am Samstag um 18.30 Uhr im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Danach folgt das Auswärtsspiel beim FC Augsburg (21. Mai, 17.30 Uhr) und zum Abschluss trifft der BVB vor heimischem Publikum auf den FSV Mainz 05 (27. Mai, 15.30 Uhr).

Das könnte dich auch interessieren:

Das Rest-Programm der Bayern sieht so aus: Zunächst ist am Samstag (15.30 Uhr) der FC Schalke 04 zu Gast in München, in der Woche darauf kommt RB Leipzig zum Topspiel in die Allianz-Arena und zum Abschluss wartet ein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln.