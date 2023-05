Borussia Dortmund: Hoffnung für Schwarz-Gelb – jetzt herrscht Klarheit bei Leistungsträgern

Borussia Dortmund steht unter Druck. Nach dem 2:1-Auswärtssieg der Bayern bei Werder Bremen beträgt der Abstand wieder vier Punkte. Der BVB ist im Heimspiel gegen Wolfsburg (Sonntag, 07. Mai, 17.30 Uhr) also zum Siegen verdammt, wenn man weiter Chancen auf den Titel haben möchte.

Schon vor dem Anpfiff gibt es für Borussia Dortmund gute Neuigkeiten. Zwei Leistungsträger, hinter denen ein dickes Fragezeichen stand, scheinen fit zu sein. Beide sind zusammen mit dem Team ins Mannschaftshotel gefahren. Ein Kaderplatz gilt somit wahrscheinlich.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck und Guerreiro dabei

Es sind Neuigkeiten, die die BVB-Fans wohl gerne hören werden. Sowohl Nico Schlotterbeck als auch Raphael Guerreiro scheinen für das kommende Heimspiel gegen die Wölfe doch fit zu sein. Unter der Woche waren beide Spieler noch angeschlagen, ein Einsatz bis zuletzt fraglich.

Dies scheint sich jetzt aber geklärt zu haben. Laut den „Ruhr Nachrichten“ sind sowohl der Innenverteidiger als auch der gelernte Linksverteidiger mit den Teamkollegen ins Hotel gefahren. Dies lässt zumindest darauf schließen, dass beide Akteure eine reelle Option für den Kader sind. Guerreiro hat beim Auswärtsspiel in Bochum ein Schlag auf die Wade bekommen und konnte unter der Woche nicht das volle Trainingsprogramm absolvieren. Auch Schlotterbeck konnte nach seiner Oberschenkelverletzung nur Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte BVB-Coach Terzic noch, dass man bei beiden Spielern „noch abwarten müsse, wie sich das in den nächsten zwei Tagen und in den nächsten zwei Einheiten entwickelt, um dann zu entscheiden, ob sie einsatzfähig sind für Sonntag“. Diese Entscheidung scheint nun also gefallen zu sein. Mit dem positiven Ergebnis, dass beide Spieler dabei sind.

Youngster fallen wohl aus

Während Terzic wieder mit Schlotterbeck und Guerreiro rechnen kann, stehen zwei andere Akteure wohl nicht zur Verfügung. Neben Thomas Meunier (Muskelverletzung) fallen auch Julien Duranville (Trainingsrückstand) und Jamie Bynoe-Gittens (Grund unbekannt) aus. Besonders kurios dabei: Auf der Pressekonferenz erklärte Terzic noch, dass die beiden Youngster fit seien und durchaus eine Kaderoption darstellen.

Weitere News:

Während sich die BVB-Anhänger über die Rückkehr von Guerreiro und Schlotterbeck freuen, wundern sie sich, ob des möglichen Ausfalls von Duranville und Bynoe-Gittens. Doch mit welchem Personal Schwarz-Gelb das Spiel gegen Wolfsburg auch angeht, ein Sieg ist so oder so Pflicht. Andernfalls wird der Weg Richtung Meisterschaft enorm lang.