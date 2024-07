Borussia Dortmund schaut sich in Madrid um – auf IHN soll es der BVB abgesehen haben

Welcher Spieler kann Borussia Dortmund in der kommenden Saison verstärken? Diese Frage beschäftigt aktuell Sportdirektor Sebastian Kehl und sein Team. In wenigen Tagen startet der BVB in die Sommer-Vorbereitung (10. Juli) – offiziell hat man aber noch keine Verpflichtung bekannt gegeben.

Dabei gibt es um einige bekannte Namen Gerüchte (alle Transfer-News kannst du hier nachlesen). Ein Transfer-Insider bringt nun einen weiteren, weitestgehend unbekannten Namen ins Spiel. Sieht sich Borussia Dortmund in Madrid um?

Borussia Dortmund fasst Juwel ins Auge

Erst wenige Wochen ist es her, da standen sich der BVB und Real Madrid im Finale der Champions League gegenüber. Die Königlichen kamen ihrer Favoriten-Rolle nach und gewannen mit 2:0 (hier das Spiel zum Nachlesen). Offiziell „Champions-League-Sieger“ darf sich seitdem auch ein Spieler nennen, der im Finale überhaupt nicht im Kader stand.

Nico Paz gehört seit vielen Jahren dem königlichen Nachwuchs an und durfte in der vergangenen Saison erstmals Profi-Luft schmettern. Trotz seiner erst 19 Jahren, steht er auch schon bei anderen Vereinen in ganz Europa auf dem Zettel. So angeblich auch bei Borussia Dortmund.

Nico Paz gilt als Spieler der Zukunft. Foto: IMAGO/AFLOSPORT

Debüt in der Königsklasse

Das jedenfalls berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur. Demnach plane der BVB, sich bei Real Madrid nach den Konditionen für einen Transfer von Paz zu erkundigen. Neben den Dortmundern gelte dies auch für Benfica Lissabon.

Paz gehört seit Sommer 2023 der zweiten Mannschaft des spanischen Rekordmeisters an, durfte aber auch Profi-Luft schnuppern. Kurios: Sein allererstes Spiel an der Seite von Jude Bellingham und Co. absolvierte er gleich in der Königsklasse. In der Gruppenphase kam er beim 3:0-Sieg gegen Braga zum Einsatz. Weitere Minuten in Champions League, Liga und Pokal kamen dazu.

Borussia Dortmund im Umbruch

Paz ist ein echter Allrounder, kann sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch auf dem Flügel oder als hängende Spitze eingesetzt werden. Eine Flexibilität, die dem BVB sicherlich gut zu Gesicht stände. Zumal man sich in einem selbst ausgerufenen Umbruch befindet und einige Positionen neu besetzen will. Ob aus diesem Transfer allerdings wirklich etwas wird, sei mal dahin gestellt.