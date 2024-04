Borussia Dortmund: Füllkrug haut auf den Tisch – „Macht mich fassungslos“

Beinahe hätte Borussia Dortmund dem frisch gebackenen deutschen Meister die erste Saisonniederlage zugefügt, doch wieder einmal rettete sich Bayer Leverkusen in letzter Minute. Josip Stanisic erzielte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Bei Borussia Dortmund ärgerte man sich sehr über den späten Ausgleich. Vor allem die Entstehung brachte dabei BVB-Stürmer Niclas Füllkrug und auch Trainer Edin Terzic gewaltig auf die Palme.

Borussia Dortmund: Füllkrug und Terzic wütend

Es läuft die 95. Minute. Der BVB führt dank Füllkrugs Treffer mit 1:0 gegen Leverkusen. Die Gäste greifen an, Dortmund klärt die Situation. Füllkrug köpft zu Julien Duranville, doch der 17-Jährige nimmt bei der Annahme die Hand zur Hilfe. Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift Freistoß.

Den fälligen Freistoß bringt Alejandro Grimaldo gefährlich aufs Tor, doch Gregor Kobel kann zur Ecke klären. Die Ecke klärt der BVB erneut ins Toraus. Dann passiert es: Die Ecke kommt extrem scharf auf den ersten Pfosten. Stanisic ist Marcel Sabitzer entwischt, springt am höchsten und köpft ein. 1:1.

Die Entstehung des späten Gegentreffers sorgte bei Borussia Dortmund für mächtig Ärger. „Jetzt fühlt es sich bescheiden an, wenn man so spät das Gegentor bekommt, weil es auch einfach zu verhindern gewesen wäre. Wir waren eigentlich ziemlich sicher, haben wenig zugelassen. Dass wir denen so einen Freistoß schenken, macht mich ein bisschen fassungslos. Selbst danach hätten wir den Standard noch wegverteidigen können, aber das passiert leider auch nicht“, schimpfte Füllkrug.

Terzic ärgert sich maßlos

Und auch Trainer Terzic ärgerte sich bei DAZN maßlos über die Entstehung: „Wir lassen einen Freistoß zu, obwohl wir schon geklärt hatten. Aus dem Freistoß entstehen zwei Eckbälle.“ Das sei das größte Problem gewesen. „Wir hätten gar nicht in die Situation kommen dürfen“, meint Terzic.

Was den Trainer aber noch viel mehr ärgerte. Es war bereits das dritte Standardgegentor im dritten Spiel in Folge. Auch gegen Borussia Mönchengladbach und Atletico Madrid klingelte es nach einer Ecke im BVB-Tor – diese Spiele konnte der BVB aber trotzdem gewinnen, gegen Leverkusen nicht.