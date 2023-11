Borussia Dortmund: NFL-Game im Signal-Iduna-Park? BVB-Boss spricht Klartext

Der Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund ist einzigartig. Das Stadion erfährt europaweit eine hohe Anerkennung. Vor allem in der Champions League sorgen die BVB-Fans immer wieder für Gänsehaut.

Wäre so etwas auch bei einem NFL-Spiel im BVB-Stadion möglich? Die amerikanische Football-Liga wird stets immer beliebter. Zuletzt fanden sogar zwei Spiele in deutschen Arenen statt. Die Entscheidung darüber, ob solche Spiele auch im Stadion von Borussia Dortmund stattfinden werden, hat Geschäftsführer Carsten Cramer nun verkündet.

Borussia Dortmund: NFL-Game im Signal-Iduna-Park?

Die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins fand vor Kurzem im Deutsche Bank Park, dem Stadion von Eintracht Frankfurt statt. Eine Woche später wurde ein NFL-Game auch in München ausgetragen. Die Deutschland-Premiere vor zwei Jahren sorgte schon für Begeisterung. Es soll auch so weitergehen. Gibt es die Football-Spiele auch im Stadion von Borussia Dortmund?

Auch interessant: Borussia Dortmund: Es wird ernst! Droht dem BVB im Winter ein Abgang?

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer hat dazu eine deutliche Meinung. Der 54-Jährige macht deutlich, dass der Signal-Iduna-Park ein Fußballstadion sei. „Wir würden niemals ein Musikkonzert oder eine andere Sportart veranstalten“, so Cramer gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Gleichzeitig betont Cramer, dass der amerikanische Markt durchaus wichtig sei, so war der BVB beispielsweise im vergangenen Sommer in den USA in der Sommervorbereitung. Allerdings sehen die Dortmunder in einem NFL-Spiel keinen Mehrwert.

BVB-Boss spricht Klartext

Laut dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund würde ein Footballspiel zudem keinen Sinn ergeben, da die Stadt über keine Verbindung zum American Football verfüge. Anders sieht es hingegen in München und Frankfurt aus, wo gleich zwei Teams an der europäischen Footballliga teilnehmen.

Doch einen kleinen Funken Hoffnung macht Cramer den Dortmunder NFL-Fans doch noch. „Wenn sie mir die Frage in fünf oder zehn Jahren noch einmal stellen, werde ich sie vielleicht anders beantworten“, so der BVB-Boss weiter.

Mehr News für dich:

Im Signal-Iduna-Park gibt es zudem einen Platz, auf dem wohl gar kein Fan gerne sitzen möchte. Hier erfährst du, wo der ist und was die Gründe dafür sind.