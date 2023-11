Borussia Dortmund: Es wird ernst! Droht dem BVB im Winter ein Abgang?

Wenn im kommenden Winter der Transfermarkt wieder öffnet, wird auch Borussia Dortmund ganz genau hinschauen. Denn Sportdirektor Sebastian Kehl wird nach Verstärkungen schauen. Allerdings könnten auch Spieler den BVB verlassen.

Ein Profi von Borussia Dortmund ist nämlich heiß begehrt. Schon im vergangenen Sommer stand ein Abgang bevor, doch es kaum nicht dazu. Nun könnte es wieder interessant werden.

Borussia Dortmund: Es wird ernst!

Für viele galt Salih Özcan, nachdem Borussia Dortmund Spieler wie Marcel Sabitzer und Felix Nmecha holte, als der große Verlierer im Kader von Cheftrainer Edin Terzic. Zu Beginn der Saison sah es auch noch so danach aus. Özcan saß nur auf der Bank, bekam hin und wieder Kurzeinsätze. Doch dann hat sich das Blatt gewendet. Der 25-Jährige ist auf dem besten Weg, sich still und heimlich als Stammspieler zu etablieren.

Umso bitterer wäre es doch, wenn er im Winter den BVB verlassen sollte. Denn der defensive Mittelfeldspieler ist weiterhin begehrt. Vor allem in seiner Heimat. Türkische Top-Klubs sollen weiterhin Interesse an Özcan haben. So berichtet der türkische Sender „TRT Sport“, dass vor allem Fenerbahce den Nationalspieler unbedingt verpflichten möchte.

Ein weiterer Interessent ist auch Galatasaray. Dem Traditionsverein habe Özcan im Sommer noch abgesagt. Der BVB-Star erklärte im August, dass er sogar eine Offerte erhalten habe. Ändert sich das vielleicht im Winter?

Droht dem BVB ein Abgang?

Die türkischen Verantwortlichen wollen im Winter auf Borussia Dortmund zugehen und die Gespräche suchen. Ob Özcan den deutschen Vizemeister verlassen wird, ist allerdings zu bezweifeln. Terzic setzt nach der Verletzung von Kapitän Emre Can voll auf Özcan. Bei einem Abgang müsste ein Ersatz her.

Es wird allerdings drauf ankommen, wie viel Fenerbahce für Özcan ausgeben würde. Zum BVB kam er im Sommer 2022 für rund fünf Millionen Euro. Seitdem hat er seinen Marktwert aber deutlich verdoppelt. Laut „Transfermarkt“ beträgt sein Marktwert derzeit 13 Millionen Euro. In Dortmund hat Özcan noch einen Vertrag bis 2026.