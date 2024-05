Borussia Dortmund: Sahin-Alarm beim BVB – kann der Co-Trainer widerstehen?

Die Gerüchte um Nuri Şahin reißen nicht ab! Der Co-Trainer von Borussia Dortmund war erst im Januar als Assistent von Edin Terzić zum BVB zurückgekehrt. Doch nun könnte er schon wieder vor dem Absprung stehen.

In den vergangenen Wochen soll schon Besiktas Istanbul ihr Interesse an Sahin hinterlegt haben. Jetzt macht ein weiterer europäischer Top-Klub dem Co-Trainer von Borussia Dortmund Avancen.

Borussia Dortmund: Auch Feyenoord buhlt um Şahin

Şahin ist heiß begehrt. Nach Besiktas streckt nun ein weiterer Top-Klub seine Fühler nach dem gebürtigen Lüdenscheider aus. Laut Informationen der niederländischen Tageszeitung „AD“ steht der Assistenz-Trainer vom BVB auch auf der Liste von Feyenoord Rotterdam.

Der Tabellenzweite aus den Niederlanden sucht nach einem neuen Übungsleiter, weil der aktuelle Trainer Arne Slot sehr wahrscheinlich Nachfolger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool wird. Slot wird den Verein am Saisonende also wohl verlassen. Daher braucht Rotterdam einen neuen starken Mann an der Seitenlinie. Dass Şahin das Amt des Cheftrainers mehr als erfolgreich ausüben kann, hat er schon bei Antalyaspor in der Süper Lig gezeigt.

Şahins Vertrag in Dortmund läuft noch bis Ende Juni 2025. Alle Interessenten müssten also eine Ablöse für den 35-Jährigen bezahlen. Jedoch könnte auch er selbst auf einen Wechsel pochen – denn bei Feyenoord winkt noch mehr als der Cheftrainer-Posten.

Şahin bald als Hauptübungsleiter in der CL?

So hat der niederländische Top-Klub die Teilnahme an der kommenden Champions League-Saison nach einer starken Spielzeit bereits sicher. Bisher kassierte Rotterdam lediglich zwei Liga-Niederlagen. In der Europa League schied man erst im Elfmeterschießen gegen AS Rom in der Zwischenrunde raus.

Dazu konnte man den niederländischen Pokal für sich entscheiden. Im Achtelfinale hat man den Top-Favoriten und Meister PSV Eindhoven herausgeworfen. In Rotterdam würde Sahin also ein starkes Fundament vorfinden – dazu könnte er als Cheftrainer direkt einen Champions League-Klub übernehmen. Es gibt also wahrlich schlechtere Offerten. Konkrete Anzeichen für einen BVB-Abgang von Şahin gibt es allerdings noch nicht.