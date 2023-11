Borussia Dortmund: Bitterer Transfer-Dämpfer! Top-Klub schnappt BVB wohl Mega-Talent weg

In der Vergangenheit konnte Borussia Dortmund immer wieder große Talente für sich gewinnen und dabei auch europäische Top-Klubs ausstechen. Doch bei einem der neuesten Transfer-Flirts gelang das offenbar nicht.

Denn wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, soll Matija Popovic kurz vor einem Wechsel zu AC Mailand stehen. Popovic habe laut mehreren Medienberichten auch auf dem Zettel von Borussia Dortmund gestanden.

Borussia Dortmund: Popovic vor Wechsel nach Italien

26 Torbeteiligung in 25 Spielen – das ist die unfassbare Ausbeute von Popovic für die U19 von Partizan Belgrad. Der 17-Jährige gehört laut der „Guardian-Liste“ zu den 60 größten Talenten seines Jahrgangs. Mit seinen Leistungen hat er sich schon vor langer Zeit auf das Radar der ganz großen Klubs gespielt. In den vergangenen Monaten soll er mit sämtlichen Top-Vereinen aus Europa über einen möglichen Wechsel gesprochen haben.

Den Zuschlag soll laut Romano nun der AC Mailand bekommen. Die Verhandlungen mit den Rossoneri seien weit fortgeschritten und kurz vor der Einigung. Demnach wurde noch nicht unterzeichnet, ein Wechsel von Popovic nach Italien stehe jedoch kurz bevor.

Neben Mailand und dem BVB waren wohl auch Barcelona, Real Madrid und sämtliche Vereine aus der Premier League stark an dem Serben interessiert. Die beste Perspektive sieht der Spieler selbst nun wohl bei Mailand.

Ablösefreier Wechsel steht bevor

Für den Serie-A-Klub ist das ein echter Transfer-Coup. Popovic ist nicht nur ein absolutes Top-Juwel und wurde von vielen Vereinen gejagt, sondern ist auch ablösefrei zu haben. Der Vertrag des im bayrischen Altöttingen geborenen Offensiv-Akteurs läuft am Ende des Jahres aus. Am 01. Januar kann Popovic also zum Null-Tarif wechseln. Umso bitterer für den BVB, dass den Verantwortlichen um Sebastian Kehl dieser Spieler nun wohl durch die Lappen geht.

Sein unglaubliches Talent könnte ihn schon bald auf die große Fußballbühne befördern. Popovic wird trotz seines jungen Alters bereits mit der A-Nationalmannschaft Serbiens in Verbindung gebracht und könnte schon bald in den Kreis der Stars vorstoßen – dann wohl als Akteur vom AC Mailand.