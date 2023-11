Borussia Dortmund: Schlimmster Platz im Stadion – HIER willst du niemals sitzen

Der Fußballtempel von Borussia Dortmund, weltbekannt für seine 25.000 Fans fassende Südtribüne, gehört zu den beliebtesten Stadien überhaupt. Der Signal Iduna Park in Dortmund ist zwar sehr beliebt, aber ob man HIER wirklich sitzen möchte? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Bis zu 81.365 Zuschauer können ins Westfalenstadion von Borussia Dortmund. Doch auf einem Platz möchte man wirklich nur ungern sitzen.

Borussia Dortmund: Schlimmster Platz im Westfalenstadion

Auf Twitter hat User Andreas Cüppers ein Video aus der Arena in Dortmund gepostet. Es schüttet wie aus Eimern und besonders ein Platz ist von dem Regen sehr stark betroffen.

Denn dieser Sitzplatz ist ausgerechnet unter einem Schlitz des Stadiondachs, wo die Wassermassen wie von einem Wasserfall runterfallen.

„Bewerber für die günstigste Dauerkarte der Bundesliga“, schreibt der Fußball-Fan. Ob sich da wirklich jemand für eine Dauerkarte anmelden würde?

„Fußball gucken und Wasserpark in einem“

Ja, das würden tatsächlich einige. In den Kommentaren unter dem Tweet schreibt ein BVB-Fan: „Nehme ich. Bei schlechtem Wetter dann halt mit Schirm zum BVB in den Tempel.“ Doch ob da ein Regenschirm helfen würde? Ein anderer nimmt es mit Humor. „Ja, geil. Fußball gucken und Wasserpark in einem“, schreibt er.

Neben den Partien des BVB wird im kommenden Jahr das Westfalenstadion auch die Heimspielstätte bei der Europameisterschaft 2024 sein. Welche Spiele im Stadion von Borussia Dortmund ausgetragen werden, ist allerdings noch unklar. Sicher ist, dass bei heftigem Regen wohl kein Zuschauer dort sitzen möchte.