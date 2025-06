Borussia Dortmund verkündet wichtige News! Fans hören genau hin

Für Borussia Dortmund steht die Klub-WM vor der Tür. Ein lukrativer Wettbewerb, von dem sich die Verantwortlichen eine saftige Finanzspritze erhoffen. Obwohl diese den Verein nach einer enttäuschender Saison wieder konkurrenzfähiger machen könnte, hält sich die Vorfreude der BVB-Fans auf das Turnier in Grenzen. Immerhin sorgt der Klub jetzt für einen Ausgleich.

Denn die meisten schwarzgelben Anhänger können während der Klub-WM nicht so nah bei der Mannschaft sein, wie sie es gern wollen würden. Kaum einer dürfte mit in die USA reisen können, um die Spiele im Stadion zu verfolgen. Dadurch fehlt wohl die wichtigste emotionale Verbindung zu den Profis. Mit dem jetzt vorgestellten Sommerplan will Borussia Dortmund genau diese Brücke wieder schaffen.

Borussia Dortmund: Testspiel noch im Juli

Bereits zwei Wochen nach der Klub-WM wird der BVB bei den Sportfreunden Siegen gastieren. Am Mittwoch, 30. Juli, um 18.30 Uhr tritt die Dortmunder Mannschaft ganz in der Nähe der eigenen Wirkungsstätte zum Testspiel an. Für alle BVB-Fans die nächste Gelegenheit, ihre Mannschaft live zu erleben.

Und auch die Vereinsführung zeigt sich vorfreudig: „Wir freuen uns sehr, wieder im Siegerland und damit ganz in der Nähe zu Gast zu sein. In der Region herrscht große Fußballbegeisterung, und viele Menschen haben eine enge Verbindung zu unserem Verein“, erklärt BVB-Geschäftsführer Sport Lars Ricken. Dabei ist das Testspiel für den BVB kein Novum.

„Ein echter Leckerbissen“

Im Oktober 2011 absolvierte der BVB zuletzt ein Testspiel in Siegen (2:1). Nun die Rückkehr ins Leimbachstadion im Siegerland, von der auch die Sportfreunde begeistert sind. Teammanager Matthias Georg spricht von „einem echten Leckerbissen rund um den Regionalliga-Saisonstart“ und freut sich besonders darauf, „eine sehr große Kulisse präsentieren zu dürfen“.

Nach der weit entfernten Klub-WM dürfte das Testspiel in Siegen also der erste Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans von Borussia Dortmund sein. Der Ticket-Verkauf startet ab dem 19. Juni im Onlineshop der Sportfreunde Siegen.