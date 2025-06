Borussia Dortmund: Jetzt meldet sich auch Jude Bellingham! BVB-Fans rasten aus

Über 30 Millionen Euro musste Borussia Dortmund am Ende der Transferverhandlungen für Jobe Bellingham hinblättern. Keine kleine Summe, auch wenn durch Champions-League-Qualifikation und Klub-WM-Teilnahme wieder etwas mehr Geld in die BVB-Kassen fließt. Dementsprechend groß sind die Hoffnungen, die auf dem 19-jährigen Shootingstar ruhen.

Dass er es schafft, davon ist längst nicht jeder überzeugt. Das wohl größte Laster beim neuen Verein sind die Fußstapfen, die sein älterer Bruder Jude hinterlassen hat. Genau dieser meldet sich jetzt mit einer Botschaft an seinen kleinen Bruder zu Wort, bei der allen Fans von Borussia Dortmund warm ums Herz wird.

Borussia Dortmund: Bellingham-Brüder lassen Fans jubeln

Auf Instagram schrieb der Real-Madrid-Star: „Deine Zeit, genieß jede Sekunde!“ Dahinter ein Bild des jüngeren Bruders im BVB-Trikot. Der Support innerhalb der Familie Bellingham stimmt also. Und die Rückbesinnung auf seinen ehemaligen Verein dürfte wohl auch den ein oder anderen BVB-Fan verzücken. Doch kann Jobe die hohen Erwartungen beim BVB erfüllen?

Viele Fans würden sich genau das wünschen: Jobe in den Fußstapfen von Jude. Ein junges Talent, das in Dortmund zum Weltstar reifen soll. Die erste Bestandsprobe steht bereits jetzt bei der Klub-WM an. Gerade noch rechtzeitig konnte Jobe verpflichtet werden und er wird bei dem neuen Turnierformat bereits für den BVB im Einsatz sein.

Idealer Zeitpunkt für Bellingham-Transfer

Auch wenn die Klub-WM aktuell viel Kritik erfährt – für Jobe könnte es der ideale Start sein, um sich beim BVB unter Pflichtspiel-Bedingungen einzugewöhnen. Der Druck auf den 19-Jährigen dürfte in jedem Fall enorm sein. Sein Bruder wuchs in Dortmund zu einem der weltbesten Mittelfeldspieler heran. Wohl oder übel wird er sich damit messen müssen.

Das kann Bellingham für seine Zeit bei Borussia Dortmund zusätzlichen Antrieb verleihen oder ihn im schlimmsten Fall in seinem Spiel lähmen. Eins ist sicher: Bruder Jude supportet aus Madrid.