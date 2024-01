Reus-Beben bei Borussia Dortmund? Jetzt sickern neue Infos durch

Bei Marco Reus und Borussia Dortmund scheinen die Zeichen derzeit auf Trennung zu stehen. Eine weitere Vertragsverlängerung, so heißt es, sei aktuell unwahrscheinlich. Wahrrscheinlicher sei eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach.

Wie bitte?! Ein Wechsel von Borussia Dortmund zurück an den Niederrhein nach zwölf Jahren wäre ein echtes Reus-Beben. Doch ist da wirklich etwas dran? Nun sind neue Informationen zum irren Gerücht durchgesickert.

Borussia Dortmund: Geht Marco Reus zurück nach Gladbach?

In Dortmund geboren, in Schwarzgelb groß geworden – und dann fallengelassen. Damit Marco Reus zum BVB-Star wird, brauchte es einen Umweg. Bei Rot Weiss Ahlen wurde er zum Profi, bei Borussia Mönchengladbach spielte er die Sterne vom Himmel. Maßgeblich war er daran beteiligt, dass die klinisch toten Fohlen dem Abstiegsgespenst von der Schippe springen und ein Jahr später in die Champions League einziehen konnte.

Es folgte die von einem Mega-Hype begleitete Rückkehr zu Borussia Dortmund. Zwölf Jahre ist er dort nun schon einer der großen Stars, vom BVB kaum noch wegzudenken. Doch mit 34 Jahren soll er nun im Sommer keinen neuen Vertrag bekommen. So zumindest soll die derzeitige Tendenz der Klubbosse sein.

Reus und Gladbach? Bislang ganz kalt

Bei einem Abschied soll Marco Reus zurück nach Mönchengladbach gehen. Dieses Transfergerücht sorgte in beiden Lagern für regelrechte Schnappatmung. Aber ist da was dran? Laut „RP Online“ wird das Gerücht derzeit deutlich größer gekocht, als es wirklich ist. Das Portal will wissen: Reus ist bei den Gladbachern bislang überhaupt kein Thema.

Weder habe es bislang Gespräche gegeben, noch seien die geplant. Alles Quatsch also? Nicht ganz. Für Gladbach dürfte das Thema ohnehin erst so richtig interessant werden, wenn die Trennung von Reus‘ Herzensverein Borussia Dortmund beschlossen ist. Außerdem ist Marco Reus ein Kind der Bundesliga, hat noch nie woanders gespielt. Und mit nun zwei Kindern, eins wird schon nächstes Jahr eingeschult, wäre ein Verbleib in der Region durchaus logisch.