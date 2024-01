Marco Reus: Völlig irres Gerücht – denkt die BVB-Legende über DIESEN Schritt nach?

Marco Reus kann es noch immer. Gegen Darmstadt bewies der Ex-Kapitän von Borussia Dortmund, dass er weiterhin für wichtige Tore da sein kann. In einem für den BVB-Geschmack zu engen Spiel war er es, der mit dem 2:0 Ruhe reinbrachte. Aber wie sieht die Zukunft aus?

Im Sommer läuft der Vertrag von Marco Reus aus. Die Ausgangslage ist die gleiche wie im vergangenen Jahr. Allerdings könnte er den BVB dieses Mal wirklich verlassen – und stattdessen eine spektakuläre Rückkehr forcieren!

Marco Reus: Wird der Abschied Wirklichkeit?

Borussia Dortmund ohne Reus – das ist mittlerweile nicht mehr vorstellbar. Der Mittelfeldspieler spielt seine zwölfte Saison im schwarz-gelben Trikot. Mittlerweile bringt er es auf 410 Einsätze. Nur vier andere Spieler, darunter Mats Hummels, hatten in der gesamten Vereinshistorie mehr. Selbst als es nicht lief, lehnte er gut dotierte Verträge aus dem Ausland ab. Ein Umstand, für den ihn die Fans verehren.

Noch im letzten Jahr hatte er um ein weiteres Jahr verlängert. Ein Karriereende bei Borussia Dortmund wurde immer wahrscheinlicher. Doch plötzlich könnte es eine irre Wende geben – und der ehemalige Nationalspieler zurück nach Gladbach gehen!

Gladbach plötzlich ein Thema

Dieses Szenario bringt jedenfalls die „Sport Bild“ ins Spiel. Demnach könne das Thema wegen der passenden Konstellationen auf beiden Seiten „jederzeit Fahrt aufnehmen“, heißt es in dem Bericht. Marco Reus wäre nach seinem Vertragsende in Dortmund ablösefrei – und würde für Gladbach wohl auch Gehaltseinbußen hinnehmen.

Die Gladbacher hingegen wollen ihrem Kader Führungsspieler und Erfahrung hinzufügen, besonders in der Offensive. Zudem müsste Reus mit seiner kleinen Familie (das zweite Kind kam jüngst zur Welt) nicht umziehen.

Marco Reus will nochmal angreifen

Klar ist, dass Reus nochmal angreifen will und noch lange nicht ans Karriereende denkt. Zunächst will er das beim BVB zeigen. Mit Jadon Sancho hat er einen kongenialen Partner aus alten Zeiten zurückgewonnen. Die Connection stach in Darmstadt sofort.

Wer weiß, wie sich seine Situation entwickelt. Dann könnte für Marco Reus vielleicht auch nochmal ein Vertrag bei Borussia Dortmund herausspringen. Besiegelt ist sein Abschied nämlich noch nicht.