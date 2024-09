Borussia Dortmund: Sahin möchte ihn wohl unbedingt – BVB heiß auf Real-Star?

Im vergangenen Sommer war es einer der größten Themen bei Borussia Dortmund: Wie lösen die BVB-Bosse die Problematik auf der linken Defensiv-Seite? Ian Maatsen konnte man nicht fest verpflichten und sämtliche Wunschspieler nicht nach Dortmund lotsen. Letztlich entschied man sich, keine neuen Linksverteidiger zu verpflichten und unter anderem Ramy Bensebaini zu vertrauen.

Dennoch könnte Borussia Dortmund im Winter oder spätestens im nächsten Sommer auf dieser Position nachlegen. Ganz oben auf der Liste für einen neuen Linksverteidiger soll ein Akteur von Real Madrid stehen. Schlägt der BVB beim spanischen Top-Klub zu?

Borussia Dortmund erneut an Garcia interessiert?

Nach dem Abgang von Raphael Guerreiro zum FC Bayern wird in Dortmund fast durchgängig über die Linksverteidiger-Position gesprochen. Viele Fans haben den Sommer über gefordert, dass man einen neuen Linksverteidiger an Land zieht. Letztlich hat sich die passende Lösung jedoch nicht ergeben.

Nuri Sahin und Co. halten dennoch die Augen und Ohren offen. Ein Linksverteidiger soll es dem BVB besonders angetan haben. Laut dem spanischen Portal „todofichajes.com“ ist Borussia Dortmund an Fran Garcia von Real Madrid interessiert. Cheftrainer Sahin soll demnach große Stücke auf den 25-Jährigen halten.

Garcia liefert sich bei Real auf der linken Abwehrseite einen Konkurrenzkampf mit Ferland Mendy. Allerdings ist Garcia immer mehr nur noch zweite Wahl – ein Wechsel scheint also nicht ganz unrealistisch. Ein fester Verkauf ist vonseiten der Spanier jedoch nahezu ausgeschlossen.

Der BVB soll Fran Garcia (re.) einmal mehr auf dem Zettel haben.

Leih-Wechsel im Winter?

Eine Leihe hingegen würde Real Garcia wohl ermöglichen. Auch, weil dieser sich in der Zeit besser entwickeln und so in Zukunft noch interessanter für Real sein könnte. „todofichajes.com“ spricht von einem möglichen Wechsel im Winter. Rüstet der BVB also nach der Hinrunde noch einmal richtig auf?

Schon im vergangenen Winter hat Schwarz-Gelb bei Garcia und Real angeklopft. Damals entschied man sich jedoch für Maatsen vom FC Chelsea. Nun könnte es wohl im zweiten Anlauf zu einem Transfer kommen.