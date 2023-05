Borussia Dortmund: Bei diesem Anblick im Supermarkt fallen BVB-Fans aus allen Wolken

Ganz Dortmund ist aktuell im Meisterfieber. Am Samstag (27. Mai) kann Borussia Dortmund zum ersten Mal seit elf Jahren wieder die Schale in die Höhe recken – und das bekommen die Fans jetzt auch im Supermarkt mit.

Wer in diesen Tagen ins Kühlregal schaut, wird dort merken, dass etwas nicht ganz stimmt. Ein Sponsor von Borussia Dortmund hat sich für das Saisonfinale und die bevorstehende Meister-Feierlichkeit etwas ganz Besonderes überlegt.

Borussia Dortmund: Partner mit besonderer Aktion

Jeder BVB-Fan, der mal im Signal Iduna Park zu Gast war, wird mit Sicherheit schon mal das Logo der Rügenwalder Mühle entdeckt haben. Schon seit 2022 versorgt der Fleischhersteller die Imbissstände mit Bratwurst, aber auch mit veganen und vegetarischen Angeboten.

Für die bevorstehende Meisterschaft hat sich Dortmunds Premium Partner etwas Besonderes einfallen lassen. „Erstmals in der Geschichte fasst das Unternehmen sein markantes Markenlogo an und färbt die rote Mühle für kurze Zeit in die Vereinsfarben von Borussia Dortmund“, heißt es vom Unternehmen.

Aus Rot-Weiß wird Schwarzgelb: Die Rügenwalder Mühle ändert die Farben ihres Logos für den BVB. Foto: Rügenwalder Mühle

„Bekennen Farbe für den BVB“

Weiter teilte der Lebensmittelhersteller mit: „Als Premium Partner versorgen wir die BVB-Fans schon seit Anfang des Jahres mit unserer veganen Stadion-Bratwurst. Jetzt stellen wir uns in der heißen Phase um die Meisterschale auch farblich hinter den BVB – und das mit dem Heiligsten, das wir haben: Seit über 100 Jahren steht die rote Mühle für unser Familienunternehmen, über 80 Prozent der Deutschen assoziieren sie mit uns. Indem wir sie jetzt zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte einfärben, bekennen wir klar Farbe für den BVB.“

Aus Rot-Weiß wird Schwarzgelb – das wünschen sich auch die Fans von Borussia Dortmund. Am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) kann der BVB den FC Bayern München vom Thron stoßen. Nach elf Meisterschaften in Folge wäre die Bayern-Dominanz endlich gebrochen.