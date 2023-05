Borussia Dortmund: Mainzer Kampfansage vor Meister-Showdown – „Haben etwas gutzumachen“

90 Minuten trennen Borussia Dortmund noch von der neunten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Um den Titel fix zu machen, muss Schwarz-Gelb am kommenden Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 gewinnen. Die Mainzer kommen mit vier Niederlagen am Stück in den Signal Iduna Park.

Nach den Misserfolgen in den letzten Wochen ist die Teilnahme am europäischen Geschäft außer Reichweite. Dennoch wollen die 05er gegen Borussia Dortmund noch einmal alles reinwerfen, um einen versöhnlichen Saisonabschluss zu feiern. FSV-Mittelfeld-Star Dominik Kohr sendete vor dem Duell mit Schwarz-Gelb eine Kampfansage Richtung BVB.

Borussia Dortmund: Mainz als Meister-Verderber?

Der Weg zur Meisterschaft ist noch 90 Minuten lang. Gegen Mainz 05 möchte das Team von Edin Terzic den großen Traum verwirklichen. Im heimischen Westfalenstadion musst der BVB in diesem Jahr noch kein Punktverlust hinnehmen. Die vergangenen drei Heimspiele gewann man mit einer Tordifferenz von 11:2. Eine beeindruckende Statistik, auf die gegen Mainz aufgebaut werden soll.

Ganz so leicht dürfte das jedoch nicht werden. Die 05er kommen mit einer ganzen Menge Wut im Bauch nach Dortmund. Man verlor zuletzt vier Spiele am Stück und dadurch auch die europäischen Plätze aus den Augen. Für Mainz geht es am letzten Spieltag um nichts mehr, am Ende der Saison wird es wohl ein einstelliger Tabellenplatz. Dem Team von Bo Svensson winkt maximal noch Platz acht. Doch genau den möchten die Rheinland-Pfälzer noch erreichen.

Das machte Dominik Kohr vor dem Spiel in Dortmund noch einmal deutlich. „Wir haben eine überragende Saison gespielt, mit so vielen Punkten, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun hatten. Zuletzt war es umso enttäuschender, weil wir den nächsten Schritt hätten machen können“, so der 29-Jährige. „Wir haben etwas gutzumachen“, betonte der Mittelfeldstar, der in der laufenden Saison bereits 11 Gelbe Karten gesehen hat.

Zweite Heimniederlage für Schwarz-Gelb?

Kohr sei natürlich bewusst, dass der BVB eine Heimmacht ist. Das würde aber noch mehr Anreiz geben. „Ich habe in der Statistik gesehen, dass Dortmund zu Hause 14 mal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren hat. Es ist ein Ansporn für uns, die zweite Mannschaft zu sein, die Dortmund eine Niederlage im eigenen Stadion zufügt“, so Kohr. Das möchte Mainz unter anderem mit einer gewissen Härte angehen. „Wir müssen Aggressivität an den Tag legen, vielleicht auch mit vielen taktischen Fouls agieren, um Dortmunds Konter zu unterbinden“, erklärte der Mittelfeld-Akteur.

Möchte mit dem FSV Mainz 05 zum Spielverderber für den BVB werden: Dominik Kohr. Foto: IMAGO/HMB-Media

Für den BVB wird der letzte Schritt Richtung Schale also wohl noch einmal ein richtig schwer. Doch das Team von Edin Terzic hat in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass man sich von der Spielweise des Gegners kaum beeinflussen lässt. So oder so wird es ein extrem spannendes Spiel, das definitiv Drama-Potenzial mit sich bringt.