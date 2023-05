Borussia Dortmund: Klopp mit düsterer Prognose – „Wissen wir alle“

Als Borussia Dortmund zum letzten Mal die Meisterschale in die Höhe reckte, stand ein gewisser Jürgen Klopp an der Seitenlinie. Der Kult-Trainer ist inzwischen Coach beim FC Liverpool und sammelt dort fleißig Titel, sein Herz schlägt aber immer noch für Schwarzgelb.

Selbstverständlich drückt Jürgen Klopp dem BVB im Saisonfinale die Daumen, doch für die kommende Saison prognostiziert er Borussia Dortmund einen harten Aufprall. Der Grund ist der FC Bayern München.

Borussia Dortmund: Klopp drückt BVB die Daumen

„Ich bin nicht tot, ich lebe – natürlich verfolge ich den BVB!“, sagte Klopp am Freitag (26. Mai) auf der Pressekonferenz vor dem finalen Auswärtsspiel bei Absteiger Southampton. Er gestand: „Ich bin auch ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein.“

+++ Borussia Dortmund: Polizei mit dringender Bitte – „Nur im Ausnahmefall“ +++

Ein schwarz-gelber Titelgewinn nach einer Saison „mit Höhen und Tiefen“ wäre „unfassbar“, so Klopp. „Es ist lange genug her. Ich kenne Edin (Terzic, Anm. d. Red.) sehr gut, ich kenne viele Leute aus Dortmund sehr gut. Wir waren immer in Kontakt und sind es auch jetzt. Ich weiß, was es für die Stadt bedeuten würde.“

Düstere Klopp-Prognose

Für die Bundesliga habe es ebenfalls eine große Bedeutung. „Ich kann mir vorstellen, dass Bayern das anders sieht – aber es macht keinen Spaß, wenn immer die gleiche Mannschaft Meister wird.“ Doch dann prognostiziert er, was wahrscheinlich auch alle BVB-Fans befürchten: „Wir alle wissen, dass Bayern nächstes Jahr sowieso zurückschlagen wird.“

Declan Rice, Julian Alvarez, Dusan Vlahovic – schon jetzt werden einige große Namen beim FC Bayern München gehandelt. Die wilden Gerüchte häufen sich. Es ist schon fast davon auszugehen, dass der FC Bayern München in diesem Sommer mächtig auf dem Transfermarkt zuschlägt, um in der nächsten Saison wieder Meister zu werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Die BVB-Fans werden sich noch gut an die letzte Meisterschaft erinnern. Damals plünderte Bayern seine Kriegskasse, langte richtig zu und war über Jahre unantastbar – bis heute.