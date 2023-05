Borussia Dortmund macht es offiziell! Darauf haben die Fans sehnsüchtig gewartet

Die Fans von Borussia Dortmund schweben derzeit auf Wolke sieben. Marco Reus hat seinen Vertrag verlängert, Mats Hummels nun ebenfalls und die Meisterschaft ist zum Greifen nah. Die letzten Wochen hätten kaum besser laufen können. Vor dem großen Meister-Showdown hat der Verein nun noch eine weitere tolle Neuigkeit .

Borussia Dortmund präsentierte am Freitag (26. Mai) das neue Heimtrikot. Wie gewohnt, verkauft der BVB sein Dress für die kommende Saison schon vor Ablauf der laufenden Spielzeit. Im kommenden Heimspiel gegen Mainz 05 werden die Profis das Trikot das erste Mal präsentieren.

Borussia Dortmund: Neues Trikot verfügbar

Im anstehenden Heimspiel wird den Fans nicht nur etwas für die Ohren, sondern auch für die Augen geboten. Die Mannschaft von Edin Terzic wird das so bedeutsame Spiel um die Meisterschaft in dem neuen Trikot bestreiten. Pünktlich zum letzten Heimspiel der Saison hat der BVB den neuen Dress für die kommende Spielzeit vorgestellt. Die Westfalen können also in dem neuen Trikot den ganz großen Traum wahr werden lassen.

Wie gewohnt ist das Trikot in schwarz-gelb gehalten. Das Besondere an dem Matchshirt ist sicherlich die in schwarz unterlegte Silhouette des Signal Iduna Park, die unverkennbar auf der Vorderseite des Trikots zu sehen ist. „In den klassischen Farben, Schwarz und Gelb, verkörpert das Trikot den Stolz des BVB und zeigt die markante Silhouette des SIGNAL IDUNA PARK, der Heimat des Vereins“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

„Wir freuen uns darauf, unsere Fans in der nächsten Saison im Trikot an der Gelben Wand zu sehen“, so BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Die Fans dürfen sich wohl mindestens genauso auf den neue Dress freuen. Das Trikot ist ab Freitag im BVB-Shop, in allen PUMA-Shops und bei ausgewählten Händlern weltweit verfügbar. Kostenpunkt: 89,99 Euro, ohne Beflockung. Wer sich das neue Trikot bestellt, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Es kann erst im August geliefert werden.

Trikot von Fans designt

Neben der markanten Silhouette des Stadions hat das Trikot noch eine weitere große Besonderheit vorzuweisen. Anders als üblich wurde das Trikot nicht von Firmen-Designern von Puma oder professionelle Künstler designt. Das Aussehen des neuen Trikots ging aus Entwürfen der eigenen Fans hervor. Die BVB-Anhänger hatten die Möglichkeit, ihre ganz eigene Idee für das neue Trikot einzusenden. Ein Novum bei Schwarz-Gelb, auf das man sichtlich stolz ist. „Aus mehr als 15.000 Einsendungen weltweit wählte ein Gremium – unter der Leitung von Mannschaftskapitän Marco Reus und Vereinslegende Dedê – neun außergewöhnliche Trikotentwürfe aus. Das endgültige Fan-Design wurde anschließend durch eine öffentliche Abstimmung gekürt“, schreibt der Klub in seiner Pressemitteilung.

Es könnte eine ganz besondere werden: Der BVB kann am Samstag in einem Trikot, das von den eigenen Fans entworfen wurde, erstmals seit 2012 wieder Deutscher Meister werden. Es wäre wohl der bestmögliche Einstand des neuen Dresses. So oder so wird das neue Trikot für die Präsentation aber einen ganz besonderen Rahmen erwarten dürfen.