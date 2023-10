Borussia Dortmund muss für Sieg bezahlen – BVB kassiert kuriose Strafe

Ob es so eine Strafe für Borussia Dortmund schon jemals gegeben hat? Die Stimmung bei den Schwarz-Gelben ist ausgelassen. Mit dem 1:0-Sieg bei Newcastle United hat man sich in der Champions League eindrucksvoll zurückgemeldet (hier mehr dazu).

Und so können bei Borussia Dortmund auch alle darüber lachen, dass der Verein im Anschluss mit einer kuriosen Strafe konfrontiert wurde. Der Grund: ein falschgeparkter Bus. Die Kosten dürfte der BVB verschmerzen können.

Borussia Dortmund: Bus steht falsch

In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie der Mannschaftsbus des BVB von einem Mitarbeiter des englischen Ordnungsamts ein Knöllchen an die Windschutzscheibe geheftet bekommt.

Die Stars der Borussia bekamen das allerdings gar nicht mit! Sie befanden sich schon wieder mit dem Flugzeug auf dem Weg in die Heimat. Zurück blieb Busfahrer Christian Schulz, der die Heimreise allein antreten musste. In der „Bild“ verrät er, wie es zu dem Knöllchen kam.

Hunger sorgt für Strafe

Es sei das erste Mal gewesen, dass er mit dem Bus von Borussia Dortmund fürs Falschparken aufgeschrieben worden sei, verrät Schulz. Und er fährt die Stars immerhin schon seit 2011 durch ganz Europa.

Beim Heimweg aus England habe er sich aber noch zwei Wünsche erfüllen wollen: das Meer sehen und eine Portion „Fish and Chips“. Aus diesem Grund hielt er auf einem Parkplatz 16 Kilometer von Newcastle entfernt. Weil er auf dem leeren Parkplatz aber mehrere Parkboxen belegte, schritt das Ordnungsamt ein.

Borussia Dortmund: Teurer Snack

Insgesamt beträgt die Strafe rund 50 Pfund, halbiert sich allerdings, wenn sie innerhalb von 14 Tagen beglichen wird. Schulz scherzt über den Zwischenfall: „Die teuersten ‚Fish and Chips‘ meines Lebens.“

Letztlich können bei Borussia Dortmund darüber ohnehin alle lachen. Immerhin reiste man mit einem 1:0-Sieg im Gepäck zurück. Damit hat man wieder alle Chancen, das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen.