Borussia Dortmund: Pikante Details enthüllt! CL-Konkurrent wollte BVB-Star verpflichten

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommt Felix Nmecha bei Borussia Dortmund immer besser zurecht. Die Kritik an seiner Person war bei seinem Wechsel nicht gerade klein, mit seinen Leistungen bestätigt er die hohe Ablösesumme jedoch immer mehr. In den kommenden Woche könnte er ein enorm wichtiger Faktor für den BVB werden.

Dabei hätte es im Sommer auch ganz anders kommen können. Wie Newcastle United-Coach Eddie Hoew nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund verlauten ließ, war auch der Premier-League-Klub an Nmecha interessiert.

Borussia Dortmund: Newcastle hatte Interesse an Nmecha

Mit dem 1:0-Siegtreffer bei Newcastle United hat er Borussia Dortmund einen ganz wichtigen Dreier in der Champions League-Gruppenphase gesichert. Die Verantwortlichen der Magpies dürften sich doppelt geärgert haben. Denn Howe und Co. haben nicht nur ein ganz wichtig Spiel verloren: Ausgerechnet der Spieler, den man im Sommer nach Newcastle holen wollte, hat den BVB zum Sieg geschossen.

Howe bestätigte in einer Medienrunde nach dem CL-Spiel, dass Nmecha auch auf den Zettel von Newcastle stand. „Er ist ein Spieler, den wir uns auch genauestens angeschaut haben und den wir sehr mochten“, betonte der 45-Jährige. „Aber nun ist er offensichtlich in Dortmund“, fügte er hinzu.

Dort spielt er eine immer größere Rolle. In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen stand er in der Startelf, in Newcastle feierte er sein Champions-League-Startelf-Debüt. Dabei gelang ihm auch sein erstes Tor für den Revierklub.

Schwere Aufgaben vor der Brust

Würde es nach den BVB-Fans gehen, können in der Zukunft noch einige folgen. Vor allem in den kommenden Wochen bräuchte Borussia Dortmund weitere gute Auftritte von Nmecha. Mit Spielen gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Hoffenheim und Newcastle stehen einige Brocken an.

Nach diesen Spielen wird man sehen, wo der Nmecha und Co. tatsächlich stehen. Statt mit Newcastle in der Premier League Manchester City, Liverpool, Arsenal und anderen Top-Klubs um die Champions-League-Teilnahme zu spielen, kämpft der deutsche Mittelfeldspieler nun in der Bundesliga um die Siege – und vielleicht sogar um den Titel?