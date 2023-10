Borussia Dortmund: Pünktlich zur heißen Phase – gelingt BVB-Star endlich der Durchbruch?

Mit dem 1:0-Sieg bei Newcastle United hat Borussia Dortmund einen ganz wichtigen Erfolg gefeiert. So wahrt man die Chance, in dieser Todesgruppe in nach sechs Spieltagen tatsächlich unter den ersten Beiden zu landen.

Einer der besten Dortmunder auf dem Platz war am Mittwoch (25. Oktober) einmal mehr Felix Nmecha. Der Neuzugang von Borussia Dortmund überzeugt immer mehr und scheint passend zu heißen Phasen richtig angekommen zu sein.

Borussia Dortmund: Nmecha wird zum wichtigen Faktor

Um seinen Wechsel herrschte viel Wirbel. Viele BVB-Fans konnten und wollten diesen Transfer, vor allem wegen Internet-Aktivitäten des Ex-Wolfsburgers und der hohen Ablöse von 30 Millionen Euro, nicht verstehen. Doch derzeit entwickelt sich der Mittelfeldspieler eher zum Leistungsträger als zum Skandal-Profi.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei Schwarz-Gelb kommt Nmecha nun richtig in Tritt und zeigt, wie wichtig er für das Team sein kann. Mit seiner Dynamik und seiner Pass- und Dribbelstärke setzt er sich oder seine Mitspieler immer wieder gut in Szene.

In der Bundesliga stand er zuletzt viermal in Folge in der Startelf. Dazu durfte er in Newcastle auch seine Startelf-Premiere in der Champions League feiern. Er belohnte sich mit dem Siegtreffer und überzeugte auch abseits seines Tores mit einer herausragenden Leistung.

Wichtige Wochen vor der Brust

Die BVB-Fans hoffen nun natürlich, dass er diesen äußerst positiven Trend weiter fortsetzen kann. In den kommenden Wochen warten mit Bundesliga-Partien gegen Frankfurt, Bayern und Stuttgart sowie dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hoffenheim und dem CL-Rückspiel gegen Newcastle ganz wichtige Spiele auf die Mannschaft von Edin Terzic.

In diesen Spielen wird sich zeigen, wo Dortmund tatsächlich steht und ob man die Saisonziele mit ins neue Jahr tragen kann. Ein Felix Nmecha, der immer besser ankommt und mehr zur Schlüsselfigur im BVB-Spiel wird, schadet da sicherlich nicht.