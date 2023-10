Borussia Dortmund: Stars machen klare Ansage – Bundestrainer Nagelsmann schaut genau hin

Das sind Big Points! Borussia Dortmund gewinnt am 3. Champions-League-Spieltag bei Newcastle United und holt sich drei wichtige Punkte in der Todesgruppe F. Damit darf der BVB wieder vom Einzug in die K.o.-Phase träumen.

Bei der Regenschlacht von Newcastle konnten vor allem zwei Profis von Borussia Dortmund glänzen, die zuletzt unter Bundestrainer Julian Nagelsmann keine Chance hatten. Dem DFB-Coach machten die BVB-Stars eine klare Ansage.

Borussia Dortmund: Stars machen klare Ansage

Es war ein hart erarbeiteter 1:0-Erfolg bei Newcastle United, aber Borussia Dortmund hat sich die drei Punkte verdient. Mit dem ersten Tor und dem ersten Sieg in der Champions-League-Saison 2023/24 bleiben die Chancen weiter bestehen, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren.

Für den einzigen Treffer des Abends sorgte Neuzugang Felix Nmecha. Doch einen maßgeblichen Anteil daran hatte Nico Schlotterbeck, der den Ball erst gegen seinen Mitspieler eroberte und sich in den Angriff mit einschaltete. Nach seiner Flanke traf Nmecha per Direktabnahme zum 1:0.

Ausgerechnet die beiden BVB-Stars, die zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele gestrichen wurden, besorgen die drei wichtigen Zähler für die schwarz-gelben in der Königsklasse.

Nagelsmann schaut genau hin

Aber nicht nur Nmecha und Schlotterbeck überzeugten. Auch Emre Can, Kapitän von Borussia Dortmund, zeigte bis zu seiner Verletzung am rechten Bein eine ordentliche Leistung. Der Mittelfeldspieler war sofort in den Zweikämpfen drin, fiel aber auch mit einigen Ballverlusten auf. Auch er war für die vergangenen Länderspiele in den USA von Nagelsmann nicht nominiert worden.

Mit weiteren guten Leistungen können sich Nmecha, Schlotterbeck und Can, sollte er nicht langfristig ausfallen, wieder Hoffnungen machen, für die restlichen beiden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert zu werden.

