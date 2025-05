Borussia Dortmund: Doppelschock? England-Klub nimmt gleich zwei Stars ins Visier

Verliert Borussia Dortmund gleich zwei Spieler an einen englischen Klub? Newcastle United soll nicht nur Interesse an einem, sondern gleich an zwei BVB-Akteuren haben.

Jamie Gittens und Gregor Kobel werden mit dem Premier-League-Klub in Verbindung gebracht, wie die „Daily Mail“ berichtet. Newcastle hat gute Chance sich für die Champions League zu qualifizieren. Deswegen ist Trainer Eddie Howe jetzt auf der Suche nach Verstärkung für die nächste Saison – und könnte dabei bei Borussia Dortmund zuschlagen!

Borussia Dortmund: CL-Quali könnte alles entscheiden

Newcastle braucht einen neuen Torhüter. Stammkeeper Nick Pope performte zuletzt nicht so wie erhofft. Der Ersatztorhüter der Engländer ist bereits 36 Jahre alt, geht in sein letztes Fußballjahr. Jetzt ist Kobel in das Visier der Newcastle-Bosse geraten.

Ob der BVB Kobel allerdings ziehen lassen wird, ist fraglich. Entscheidend dabei könnte die Qualifikation für die Champions League sein. Die Dortmunder können die Europa-Quali gegen Holstein Kiel noch aus eigener Kraft erreichen.

Borussia Dortmund: Mehrere England-Klubs an Gittens dran

Und auch auf Jamie Gittens soll Newcastle heiß sein. Der Flügelspieler startete stark in die Saison, konnte unter dem neuen Trainer Niko Kovac aber nicht mehr wirklich glänzen. Ein Abgang im Sommer gilt als mehr als wahrscheinlich. Doch nicht nur Newcastle soll um die Gunst von Gittens buhlen. Auch Arsenal und Chelsea sollen an dem Spieler, der wettbewerbsübergreifend zwölf Tore erzielte, dran sein.

Für 50 bis 60 Millionen Euro wird Borussia Dortmund Gittens wohl verkaufen wollen. Sollten jedoch noch mehr Interessen hinzukommen, könnte die Ablösesumme nach oben steigen. Man darf gespannt sein, für wen Jamie Gittens in der kommenden Saison auflaufen wird.